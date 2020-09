La fecha es inamovible. El próximo viernes 18 de septiembre, los músicos de todo el país vivirán a pleno la mayor celebración nacional a su trabajo artístico: una nueva edición de los Premios Gardel 2020. La gala será virtual con posibilidad de verlo en televisión, por streaming (ver Dato). Bajo esta modalidad, la ceremonia tendrá dos horas entre las presentaciones de las nominaciones, homenajes y musicales variados performances y cruces inesperados, que los propios conductores de este año Natalie Pérez y Ale Sergi no quisieron revelar para generar expectativas y curiosidad. Sin embargo, compartieron en una videoconferencia (junker virtual) con medios de todo el país, incluyendo a DIARIO DE CUYO por San Juan, la gran ansiedad que se palpita a pocos días de la gala.



"Realizar este evento de manera virtual será emocionante, ambos estamos entusiasmados porque hay detalles y sorpresas que no podemos revelar, pero todo saldrá diez puntos", dijo la voz masculina de Miranda. Lo que sí confirmaron, es que entre los artistas que participarán en los videoclips especiales aparecerán León Gieco, Miranda, Marilina Bertoldi, Benjamín Amadeo, Conociendo Rusia, Louta, Vicentico, David Lebón, Marcela Morelo, Nicki Nicole, Caligaris y Lisandro Aristimuño.



Uno de los aspectos centrales que han destacado para este año, es que habrá 41 ganadores, esto quiere decir que se incrementó el número de categorías. Además, en dichos segmentos, no habrá división por género entre masculinos y femeninos. Otro dato es que hubo más de 3 mil postulaciones y marcó un récord absoluto en los últimos cuatro años de la historia de los Premios Gardel. Por otro lado, se amplió el número de hasta 8 nominados por categoría, con el objetivo de que más artistas puedan tener visibilidad a través del Premio. Finalmente, también se incorporó la categoría "Mejor álbum en vivo".



Respecto a la eliminación de los títulos "masculino" y "femenino" -consultado por Alejo Smirnoff de Prensario Música de Bs. As.- Natalie Pérez se refirió a que "es una medida innovadora y vanguardista, dado que la música no cambia según el género y me parece muy bien que las categorías no se separen. No deberíamos tener que discutir sobre esto, aunque parece que hay que siempre estar remarcándolo, porque debería ser un hecho natural la igualdad". Tanto la cantante como Sergi, destacaron el carácter federal que tienen los premios. Natalie, hizo sus primeras nominaciones el año pasado, como artista independiente y confesó que no tenía noción que el sector autogestivo de la música también podía participar: "Los Gardel son federales, porque los músicos de todo el país pueden mandar sus materiales, de hecho hubo ese récord de postulantes y seguramente, hay muchos más que no se han presentado, por lo que les pido que el año que viene se postulen", expresó. "Son los premios de todo nosotros, no importa si estas en Warner, Sony, Universal o lo sacaste por tu cuenta. No sólo físico, también digital, sirve para la nominación. Soy fan de la música y quiero que le vaya bien y para eso, hay que mostrarla y compartirla", manifestó y por último, la voz de Miranda transmitió su deseo: "Espero que todo ese espíritu federal esté presente en la entrega de este fin de semana".



