Antonio Gasalla estuvo de invitado en Los ángeles de la mañana y sorprendió a todos con una tremenda frase sobre Flavio Mendoza, con quien tuvo un conflicto en este último tiempo por un desencuentro laboral. Consultado por cómo quedó su relación con el jurado del BAR del Bailando 2019, se fue de boca y desató un escándalo.

"Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene y armó otra cosa, y qué se yo”, dijo filoso. Graciela Alfano lo interrumpió enseguida: “¡No! ¿Cómo que compró un nene?”.

Ángel De Brito también agregó bocado. “Flavio fue papá, no compró un nene”, expresó. Gasalla volvió a la carga enfatizando sobre la llegada del pequeño Dionisio a la vida de Mendoza: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”.

En julio, el ex Stravaganza dejó entrever que en la charla que tuvo con el humorista recibió comentarios muy desagradables sobre su paternidad. "Tuve una charla telefónica con él. Lo que me dijo no lo voy a repetir. Pero si hubiera estado de frente, no sé como hubiera terminado... Fue algo sobre mi paternidad y de manera directa. Simplemente lo llamé y arrancó a decirme de todo. Si fuera otro y me dice lo que me dice, lo agarro del cuello. Pero uno lo termina perdonando porque es una persona grande. Además, está pasando un problema difícil. Por eso lo entiendo", comentó Flavio en su momento.

Flavio Mendoza se convirtió en papá de Dionisio en abril de 2018 a través de un alquiler de vientre. "Bienvenido a este mundo maravilloso. Quiero que seas honesto, generoso, solidario, pero sobre todo que seas feliz", escribió tras anunciar la feliz noticia en las redes.

Fuente: TN