Antonio Ríos estuvo como invitado en Cortá por Lozano. Durante la charla, el cantante de cumbia de 66 años lanzó una sorpresiva revelación sobre su intimidad: "Siempre tengo algo por ahí y estoy bien así. Estuve en pareja cuatro veces; para la cantidad de hijos que tengo es poco, ¿no?".

"¿Cuántos hijos tenés? Recordámelo", preguntó Verónica Lozano en sus ciclo de Telefe. A lo que Ríos aclaró: "19 más uno que lo voy a agregar. Es un hijo nuevo, que apareció no hace mucho y ya hemos hablado por teléfono. Tiene 20 años y me voy a hacer responsable. Por ahora, solo hemos hablado por teléfono y espero conocerlo".

"¿Se lo contaste ya a tus otros hijos?", indagó Lozano por la reacción de estos ante el nuevo integrante que se suma a la numerosa familia. "Sí, hace poco apareció esto y les comenté: 'Hay un hijo nuevo...', se los puse por WhatsApp. Mis hijos me dijeron varias veces que me hiciera una vasectomía. Ya está, ya me la hice hace dos años más o menos. Lo recomiendo porque todo sigue funcionando normal. No como uno quisiera pero sigue funcionando", concluyó sincero.