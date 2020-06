La definición de “Bake Off Argentina, el Gran Pastelero” se pone cada vez más intensa. Después de que se filtrara el nombre del presunto ganador de esta edición del concurso, la polémica se trasladó a la ocupación de una de las participantes.

Los fanáticos del reality gastronómico comenzaron a pedir explicaciones a Samanta y a Telefé cuando salieron a la luz un video que la muestra trabajando como cocinera en la televisión argentina en el año 2018 y fotografías de ella en la cocina de “Café San Juan”, donde se desempeñaba como pastelera.

La primera de las pruebas se remite al 2 de junio de 2018, cuando “Sami” estuvo preparando un rogel en “Tarde XTRA”, programa que se veía en la pantalla de C5N y era conducido por Agustina Casanova.

Para la segunda acusación hay varias fotos que la muestran trabajando en la cocina de “Café San Juan” y hasta una nota de un sitio gastronómico que -con un error en su nombre- la definen como pastelera. “La cocina, el corazón de todo restaurante, estaba a cargo de Román y Claudio, secundados por Samanda, especializada en pastelería”, dice un artículo de Visión Gourmet publicado en mayo de 2014.

Que Samanta tenía experiencia con las preparaciones, de eso no caben dudas. Programa a programa se destacó con su técnica, fue la pastelera estrella de la semana y se ganó sin problemas su lugar en las semifinales. Pero, ¿cuál es el motivo del enojo con el programa?

Es que Bake Off “tiene la finalidad de encontrar al mejor pastelero no profesional de Argentina” y con las pruebas sobre la mesa está claro que Samanta no tiene nada de amateur.

En los requisitos de participación del certamen, el canal de las pelotas lo deja muy claro: “Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pasteleros y/o panadero profesional”, dicen las reglas publicadas en su página web.

“Tendrán prohibida su participación aquellas personas que hayan prestado sus servicios como pasteleros y/o panaderos profesionales con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes reglas de participación”, aclara el texto, dejando muy en claro que Samanta nunca podría haber participado de esta edición.

Hasta el momento, ni la concursante ni Telefé han dado explicaciones al respecto. En cuanto al programa, “Sami” seguirá apareciendo como si nada pasara, ya que todo fue grabado hace casi un año, cuando la polémica no estaba instalada. El próximo domingo será protagonista de una nueva emisión junto a Agus, Damián y Agustina, para tener un lugar en la gran final del certamen.

