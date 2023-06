Horas antes de chocar en la General Paz, Morena Rial recibió un mensaje que la descolocó. Un hombre le escribió diciendo que era su papá biológico y que quería conocerla, algo a lo que ella por ahora prefiere no acceder. La noticia fue confirmada en Polémica en el Bar (América), donde se sentó para seguir dando detalles de sus orígenes.

“Son sus tiempos contra los míos. Fue mi hermano más chiquito el que lo llamó para avisarle que yo era su hija. En algún momento iré a conocerlos a Tucumán, pero por ahora no. Tengo muchos problemas personales como para sumar uno más”, sostuvo la mediática.

Si bien prefirió no dar muchos detalles de su progenitor, días antes reveló que su mamá la había dado en adopción a la familia Rial porque él se negaba a hacerse cargo y quería abortarla. 24 años después, el destino hizo que supieran el uno del otro, y el cara a cara podría darse en los próximos meses, cuando las aguas se calmen. “Siempre me sentí Rial, pero a veces hubiera preferido no tener nada económico pero sí amor”, pronunció, y cerró reconociendo que pudo perdonar a Azucena Luna, la mujer que la llevó en la panza.

La condición de Morena Rial para hacer las paces con Jorge Rial

Morena Rial les declaró la guerra a Jorge Rial y Silvia D’Auro, sus papás adoptivos. En el caso del periodista, decidió dejarle de hablar y desentenderse de su estado de salud, ya que él le cortó los víveres: le dio de baja la tarjeta, no le abona el alquiler ni la mucama. Sin embargo, todo podría cambiar si él accede a cumplirle una millonaria condición.

En A la tarde (América), la mediática señaló que todo se solucionará si el conductor le pone un centro de estética para que ella pueda generar sus propios ingresos. Esto no le pareció una buena idea al conductor, que en varias oportunidades le recriminó que nunca estudió ni hizo nada con su vida.

En los últimos días, Morena explicó que llega a fin de mes gracias a sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores. Y aunque sueña con ser panelista de algún programa de TV, todavía no llegó la propuesta formal, por lo que pondría volverse definitivamente a Córdoba.