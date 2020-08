En las últimas horas se viralizó en las redes sociales una vieja foto de Jésica Cirio y María Eugenia Ritó a los besos. Esto después de que la vedette asegurara que la actual esposa de Martín Insaurralde había participado de un trío junto a su pareja de aquel entonces.

Las imágenes corresponden a una vieja publicación de una revista de espectáculos y fueron difundidas en Twitter. Se trata del festejo de un cumpleaños de la propia Ritó.

La polémica

Todo comenzó hace algunas semanas cuando, entrevistada por Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre (sábados de 12 a 14), María Eugenia Ritó habló de su difícil actualidad laboral y apuntó contra algunas personas que, según ella, podrían ayudarla pero no lo están haciendo. En ese sentido, se refirió directamente a la actriz y pareja del intendente de Lomas de Zamora.

“Jésica Cirio se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mi. La llamé para que me dé una mano y no me respondió”, lanzó. Y agregó: “Ella estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono”.

Fuente: La 100