El primer día de funciones en Play Cinema fue muy calmo y esperado por los programadores, si bien fueron cautos a la hora de abrir las salas, sabían que la presencia de espectadores iba a estar dentro de lo previsto y que no sería masivo. De todos modos, cerca de la hora 20 algunos grupos familiares y parejas jóvenes asistieron a ver las películas en cartel. Sobre todo, la mayor atención fue para el film animado de Disney 'Raya y el último dragón'. 'Me enteré de casualidad cuando traje a mis hijos a cortarles el pelo en el primer piso. Cuando vieron la boletería, dijeron mamá ya abrió el cine, les dio mucha alegría, así que compré las entradas y el pochoclo y esperamos ansiosos por entrar', relató Mayra González, quien con sus hijos esperaban la hora de su función en el corredor de entrada del cine. Por su parte, Jenny Pizarro, vino con sus hijos y parientes que estaban de visita en la provincia y aunque no son frecuentes espectadores de cine, la familia vino con muchas ganas de disfrutar: 'Estamos todos teniendo las precauciones necesarias, es una entretención para los chicos que les hará muy bien', dijo la madre, mientras que su hija Florencia añadió a este medio: 'Es una distracción para nosotros, extrañaba salir y ahora volvemos con lo suficiente para cuidarnos'. La gerencia de Play Cinema afirmó que calculan realizar entre tres a cuatro estrenos semanales para ampliar la cartelera con contenidos más variados y que el número de público será significativo los fines de semana.