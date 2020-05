Que la pandemia de Covid-19 tiene parado a más de un sector en todo el mundo, no es novedad; y que la están pasando realmente mal, tampoco. Pero sí la idea que se le ocurrió a un grupo de realizadores audiovisuales para impulsar esta industria y que lleva ADN sanjuanino. Teniendo como base que San Juan es "zona blanca" (como le llaman, sin circulación viral hasta el momento) y garantizando condiciones de seguridad en cuanto a salud, un equipo de trabajadores audiovisuales encabezado por el local Juan Francisco Montes (al frente de la agencia Mulánima Visual), la cineasta cordobesa Débora Velasco y el porteño Belisario Saravia presentó al Gobierno local un protocolo de trabajo para grabar un comercial para una empresa local. Una vez aprobado, el permiso habilitó la realización de esta que fue su prueba piloto: es que el objetivo real era testear si el sistema de acción propuesto era factible y efectivo; y el resultado superó las expectativas. A partir de hoy en Youtube y en redes sociales como Facebook e Instagram podrá verse el anuncio para la heladería Portho Gelatto, empresa que financió costos operativos de este "ensayo" donde todos trabajaron ad honorem y que tuvo como escenario el aeroclub de La Laja. Al set se trasladaron, cumpliendo las medidas establecidas de prevención, un grupo reducido de seis actores y unos veinte técnicos sanjuaninos, para grabar el spot. Pero lo novedoso, señalaron, es que estaban solos en el set, pero no tan solos. Junto a ellos, conectados vía internet, viendo en tiempo real todo lo que se hacía e incluso dando indicaciones, trabajaban los dos directores del comercial, Matías Saravia desde España y Larissa Cambauva desde Brasil; la diseñadora de vestuario Cecilia Neira desde Córdoba; y el "fixer" Belisario Saravia, desde Buenos Aires, entre otros. Reunir en el proyecto a personas distantes geográficamente era justamente parte esencial del ensayo. Fueron varias horas en línea hasta que se hicieron todas las tomas que luego Montes, director del equipo local, envió a sus pares para la posproducción; recta final de una experiencia inédita en su tipo que tuvo ese sello desde el principio, ya que el casting se hizo vía whatsapp y se envió el material a los encargados de selección, lo mismo que las locaciones. Prueba superada y con una "pieza audiovisual brillante" en mano, es que Montes, Saravia y Velasco marcaron algunas actualizaciones y elevaron el protocolo al gobierno provincial para proponerlo como el protocolo oficial de la industria audiovisual en San Juan. De obtener el visto bueno, "Rodar en pandemia" -como le llamaron- permitirá a todo el sector operar en medio de la emergencia sanitaria, reactivarse usando este método virtual, teletrabajar "en espejo" aprovechando el potencial que la provincia brinda "no sólo por su situación en relación a la pandemia", sino también por sus recursos humanos calificados, múltiples escenarios y servicios; "garantizando estándares de producción mundial, con la conciencia de que este proyecto aportará indudablemente a la economía de las regiones a partir de nuestro principal compromiso: cuidar la salud de las personas", destaca el escrito. Ahora solo falta esperar la respuesta.

"Es un método muy bueno para poder trabajar en medio de la pandemia. Y cuando vuelva la normalidad, es una herramienta que va a quedar, porque da una libertad increíble". Juan Francisco Montes

"La idea es empujar a la industria, filmando de forma remota, en espejo y respetando protocolos. Y genera fuentes de trabajo en la provincia en rubros como catering o transporte..."

"La idea es brindar una solución, a nosotros y a toda la gente de afuera donde no se está pudiendo filmar por la pandemia; brindar la oportunidad de llevar a cabo producciones audiovisuales acá, con talentos sanjuaninos y a través de un sistema de streaming, que les permite prácticamente estar presentes a través de videoconferencia. Imaginate que podés estar filmando en San Juan sin tener que viajar y dando posibilidad a técnicos de otros lugares... Es algo que va a cambiar la forma de producir", comentó a DIARIO DE CUYO Juan, quien conoció a Saravia hace unos años, cuando coincidieron en un premiado video para el músico francés Agoria, que se rodó en Barreal bajo dirección de Hernán Corera. "Generamos una herramienta más que puede activar la industria audiovisual, en la que por ejemplo, un equipo técnico desde Buenos Aires o de donde sea, puede estar filmando remotamente con un equipo paralelo en el lugar donde se filma, de la forma más segura que hay", sumó Saravia, quien ha hecho piezas para importantes marcas de gaseosas, entre otras. "Es algo muy importante porque es un proyecto mancomunado donde el espíritu es reactivar la industria, para que todas las casas productoras puedan trabajar. Nos hemos unido en ese pensamiento y el sistema funcionó, estuvimos a la altura de producciones de muy alto nivel. Respetando todas las medidas de salud y seguridad, adaptándonos a la realidad, se puede filmar en la provincia", se explayó el "fixer" y productor, quien destacó la "tremenda" energía que se vivió en la grabación, que borró distancias y llenó de ilusión a los trabajadores, aquí y allá.

Backstage de la grabación del comercial de Portho Gelatto, la "prueba superada" que impulsó la iniciativa.