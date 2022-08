FOTOS MARCOS URISA Y MARIANO ARIAS



En dos encuentros ya celebrados, el primero en Plaza Aberastain (Pocito) y el segundo, en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand (Capital), el Semillero Freestyle avanza a paso firme en la búsqueda y perfeccionamiento de nuevos talentos en la escena musical urbana sanjuanina. Es un ambicioso plan que está siendo promovido por el Ministerio de Turismo y Cultura, en co-gestión con la firma CBG, la productora de Olimpo Freestyle San Juan e Italia Freestyle (ambos permiten ascensos al ranking FMS y a la Red Bull Batalla). Luego de dos experiencias consecutivas, DIARIO DE CUYO logró reunir a los capacitadores de estos talleres para que cuenten cómo funciona este programa y compartan algunas claves. Nekro (Fernando Azara) y Pelin APC (Lautaro Vega) y Demente (Bruno Pascual Coria). Los dos primeros trabajan con los que buscan ser competidores en la pista. Demente, por su parte, enseña cuáles son los fundamentos para armarse como jurado o estar a cargo de montar todo el espectáculo.



LA ACTITUD ES LO QUE SUMA

Pelin APC, es una de las voces son más respetadas en Caucete en materia de rap. "De nuestra parte queremos transmitir lo que nosotros pudimos aprender en cada cosa que vivimos. Cómo afrontar la situación y aprovechar al máximo a favor de uno; enriquecer el vocabulario, cómo pararse en la pista y plantear la batalla. Son algunas de las cuestiones que más charlamos", dijo el rapero caucetero. Una de las recomendaciones puntuales es incorporar nuevas palabras, para ello, es necesario dedicar buen tiempo a la lectura y tener un diccionario en la mano, es el punto de partida. Si se entra al mundo de lo literario, sea narrativa o poesía, mucho mejor, porque agudiza el ingenio al momento de rimar o frasear. Hasta incluso, utilizar las palabras que emplea el adversario para retrucarle en su contra.



Sin embargo, eso es solo el principio, para Lautaro, la actitud con qué se tiene para encarar un duelo es importante también. "Tener los nervios bajo control, relajarse en el escenario y no perder esa picardía callejera. Y lo central es no enojarse, porque el que se enoja pierde", dijo. En este punto coincidió Nekro, quien mantiene una mentalidad siempre optimista y ganadora. Esto lo aprendió porque él, para entrenarse en las competencias acude a un psicólogo deportivo: "Esta disciplina exige mucha energía mental y si no estás bien anímicamente o no podés dominar las emociones, pueden jugarte una mala pasada. Solo dos segundos pueden bastar para quedarte fuera de competencia sino tenés la frialdad suficiente para estar en foco. Mientras más dominio de uno, mejor puede salir", explicó y sostuvo que "para rapear más y mejor se logra rapeando". Y dio como último consejo: "Los chicos y chicas que quieran trascender en el freestyle, no lo vean como una forma de ganar dinero rápido y fácil. Primero hay que trabajar mucho lo demás, vendrá solo como una consecuencia de un camino construido con años y esfuerzo".



DEL JURADO

Por fuera de la arena de batalla, hay numerosos roles que giran alrededor. La del camarógrafo, periodista, musicalizador, incluso hasta de Host, que viene a ser el animador o speaker- Sin embargo, quien tiene un peso mayor en una competencia es el jurado. En las batallas, el jurado es la máxima autoridad en la pista. Según Bruno, al momento de votar, hay muchos factores que se ponen en juego: "debe saber leer el flow. Es decir, que el rapeo debe ir acorde a la instrumentación o melodía de la pista musical. Lo segundo, es la métrica, cómo se estructuran las rimas y los versos. Por eso al freestyle se lo compara con la payada. Los raperos somos como los payadores del tiempo moderno", señaló Demente.

En el Centro Conte Grand, se realizó ayer uno de los encuentros de formación. En todos los departamentos habrá jornadas y certámenes.



POTENCIAR TALENTOS

Esta iniciativa de capacitación permite conocer en primera instancia cómo está configurada la escena urbana local y constatarla directamente en el territorio, en cada distrito. Por ejemplo, en Pocito, se llevaron la sorpresa de 60 inscriptos en los talleres. Y este dato despierta positivas expectativas a futuro. De cada taller y certamen que se haga en los departamentos, saldrá un representante y tendrán la oportunidad de competir en una ronda provincial que se disputará en la próxima Fiesta Nacional del Sol, incluyendo importantes premios. Resulta una interesante motivación para muchos que busquen un camino profesional en el freestyle.