Poco más de una semana después de ser madre, Jésica Cirio posó desnuda para la revista Gente acompañada por su pequeña hija Chloé. Y la imagen disparó interrogantes y algunas críticas.

Es que la modelo parecía conservar intacto su cuerpo pre-parto, algo que ninguna madre puede lograr sin ayuda quirúrgica. Sin embargo, fue ella misma quien decidió despejar dudas mediante su cuenta de Instagram.

Fue mágico tenerte en mi panza, pero nada se compara con la sensación de tenerte en mis brazos Perdón estoy muy babosa con mi gordaaa Mi conjunto es de @cocotdufour Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 11:55 PST

Así, subió una imagen donde se puede apreciar que, al igual que todas las mujeres, tiene "pancita" post-parto. "Lo muestro porque me llegaron cientos de mensajes de chicas preguntándome si me quedó panza, o asumiendo que no me quedó nada (¡en las fotos siempre tengo la faja puesta!)", explicó.

"Si bien no llegué a tener una panza grande con Chloé, obviamente que el cuerpo no se recupera de un día para el otro. ¡Es lo normal y es lo natural, el cuerpo es sabio y hay que dejarlo que se acomode solo!", expresó Cirio.

Además, la modelo señaló que en las primeras semanas de vida de su hija el entrenamiento físico no es su prioridad y recién regresará a sus clases de zumba y gimnasio cuando se recupere de la cesárea. "Sí estoy comiendo súper sano y bastante, porque para dar la teta tengo que tener energía y quiero estar sana para mi gorda", aclaró.