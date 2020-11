El gigante de la música, Spotify, difundió que este año las escuchas de cumbia llegaron a los 105 millones de horas, algo así como 11 mil años y que la ciudad en la que más se escucha este ritmo es Buenos Aires, seguida por Córdoba, Rosario, La Plata y Neuquén. Según la información difundida, "uno de cada 6 argentinos escuchó al menos una canción de cumbia este año, lo que se refleja en un 17% del total de los usuarios del país". Y si bien San Juan queda fuera de este "top five", no es por falta de adeptos al género tropical.



DIARIO DE CUYO habló con artistas sanjuaninos del género para conocer qué ocurre con la difusión de su música y si usan o no plataformas digitales, específicamente Spotify, como sí ocurre con mucha frecuencia entre los músicos de rock o pop locales. De la charla con integrantes de conocidas bandas de cumbia, surgió una razón atendible y es que en San Juan no está muy difundida esta plataforma como sí lo está en otros lados, al menos para su música. En cambio, la que más utilizan solistas y bandas a nivel local es Youtube. No tienen estadísticas que los respalden, pero sí cuentan con la devolución directa de sus seguidores, ya sea sumando reproducciones o a través de los comentarios.



Existen otras razones que se suman a la anterior. Algunas bandas no han sentido la urgencia de sumarse de manera completa a la era digital y sólo se quedaron con alguna participación en redes sociales y Youtube (influye la facilidad que presenta para compartir videos). Desconocer la plataforma o falta de tiempo para gestionar el contacto son otras explicaciones que dan.



En la otra vereda están los menos, los que sí están en Spotify y para quienes es importante tener presencia ahí como modo de llegar a distintos tipos de públicos.



Pero en la charla surgió otro dato no menos revelador: la otra contra que tiene la cumbia sanjuanina para sumar reproducciones en cualquier plataforma es sencillamente que entre los sanjuaninos, dicen, hay predilección por el cuarteto, y el cordobés puntualmente; algo que los propios artistas admiten. El dato aparece respaldado por las largas filas para entrar a los shows de conocidas bandas de la Docta que otrora llegaban a la provincia, siempre con gran convocatoria.



No obstante, la cumbia local sobrevive y en muchos casos, se reinventa, peleándole al cuarteto y al reggaetón, un rival no menor. Aprovechando las bondades del popular sitio de videos o subiéndose a la tendencia, la cumbia goza de buena salud en San Juan, se escuche por donde se escuche.



Un día para celebrarla



La comunidad de músicos relacionados a la cumbia comenzó una movida junto a legisladores nacionales para presentar un proyecto de ley que instaure el 9 de noviembre como Día Nacional de la Cumbia. La iniciativa nacional cuenta con el apoyo de más de 80 artistas, entre los que aparecen Los Palmeras, Antonio Ríos, Lía Crucet, El Cuarteto Imperial, Amar Azul, entre otros.



La idea fue bien recibida por los músicos sanjuaninos, quienes consultados por este diario, aseguraron que contar con un día ayudaría a difundir su música y permitirles estar más presentes. La fecha propuesta en el proyecto es el 9 de noviembre, en homenaje a los 65 años del primer show de Los Wawancó, banda pionera del género surgida en la década del '60. Sin embargo, a Malvina Trigo, integrante del dúo Andy Malvi, aseguró que para ella sería una fecha más representativa el 7 de septiembre, día en que murió Gilda.

ELLOS DICEN





Leo Jorquera - Banda Leo Jorquera

Tal vez nuestro público está más enganchado todavía con Youtube, y no son muy consumidores de Spotify. Nosotros comparamos que en redes Instagram y Facebook son más populares acá que Twitter, lo mismo pasa en comparación de Youtube y Spotify. En nuestro caso sí, Youtube es donde se sienten más cómodos, será el tipo de público, no sé, pero a nosotros siempre nos funciona así. Igual publicamos el material en Spotify y lo seguiremos haciendo. Uno nunca sabe quién y dónde pueden escuchar nuestras canciones así que apostamos a todo, siempre. Incluso nuestros temas también están publicados en Tik Tok



La cumbia como género es medio ninguneada y más nuestro estilo, nosotros hacemos cumbia romántica, nos caracteriza el uso de acordeón, nuestra vestimenta y el tipo de canciones que hacemos, pero la gente escucha cumbia y cree que es "cumbia villera" o "cumbia pop", pero nosotros no tenemos tanto en común con esos géneros.



Carlos Fernández - La otra mitad



No estamos en Spotify. No conozco cómo funciona ni cómo es, escuche el nombre nada más; sí estamos en otras plataformas como Youtube y Facebook, no soy muy de estas cosas, pero tratamos de promocionar y difundir. Competimos con el cuarteto, San Juan siempre fue fuerte el cuarteto, nosotros hacemos cumbia de los 90 así que es más difícil luchar contra el cuarteto que se ha movido más. Nuestra cumbia es bien recibida, somos una de las pocas que hacemos el estilo, con covers de Nueva Luna, Caricia, Ráfaga, Tambó, Los Palmeras.





Ricardo Morales - El Chapa para vos



Las plataformas me parecen una buena forma de difundir; hay qué difundirla en todas, en alguna será aceptada de acuerdo al mensaje que lleve la letra del tema. Nosotros no estamos en Spotify, porque no sé qué es eso, no la he usado. Este año tuvimos mucho éxito con el Sabrosón, que está en Youtube.





Andrés González - Dúo Andy Malvy



No tenemos música en Spotify, sí en otras como Youtube, Soundcloud. De todas maneras, por la gente que yo trato, acá la plataforma más usada para escuchar cumbia es Youtube, lo puedo asegurar a eso. Yo pienso que la música de cumbia no está bien difundida en las plataformas, sí se ha facilitado un poco la cosa porque permite consumirlo en cualquier parte del mundo, pero falta. San Juan es una provincia muy cuartetera, a la cumbia la dejan un poco de lado, siempre fue así. Para mí la cumbia es algo fuerte hoy.





Diego Gómez - Noche de cumbia



Mi banda no está en Spotify pero es lo que más me gustaría. De todas maneras, en San Juan la cumbia no se escucha en Spotify, sino por Youtube. Ahora por la pandemia no estamos trabajando, pero la banda está armada y nos gustaría mayor difusión de la cumbia, porque acá se compite mucho con el cuarteto. Me gustaría mucho que hubiera un día nacional de la cumbia, ayudaría a muchas bandas sanjuaninas.





Maximiliano Castro - A puro trapo



Nosotros sí tenemos Spotify, subimos a todas, pero vemos que donde más se escucha es en Youtube. Spotify se usa mucho en otras provincias, entonces los productores recomiendan que estés en todas las plataformas. Me parece una buena forma de difundir, hay mucha gente que escucha por Spotify, son diferentes tipos de público y lo que quiere cada banda en llegar a más gente. Hoy ha cambiado mucho respecto a lo que era antes, ahora la mayoría de las bandas, sea cumbia pop, cumbia villera, el estilo que sea, están muy actualizadas con respecto a redes sociales, intentan estar en Youtube, en Instagram en Facebook, se ha actualizado todo. Hay bandas viejas de cumbia, bandas a nivel nacional que han subido aunque sea sus temas viejos. Competimos con el reggaetón, que explotó en las plataformas, por eso en este género se está intentando copiar eso, abarcar redes sociales. Ahora no grabás discos, sino grabás el single y lo largás.





Marcelo González - Premios Santa Cecilia



En San Juan no usan Spotify y principalmente se escucha más cuarteto, del cordobés. La música de cumbia ha mejorado mucho, los artistas que la hacen han entendido la necesidad de hacer cambios en búsqueda de más profesionalismo, se perfeccionan, buscan invertir en mejores instrumentos, mejorar sus puestas en escena. Un ejemplo de cómo está el género, en el programa Cantando 2020 hay muchos cumbieros, La Princesita Karina, Rodrigo Tapari, Ángela, Rocío Quiroz, Ariel Pucheta, inclusive hicieron un especial cuando Telefe presentó Masterchef, porque entendían que ese especial podría competir con el nuevo programa.