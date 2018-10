Mercurio, una de las figuras estelares de la fiesta. El artista de Creamfields, creó numerosas secuencias y sampleos con su guitarra, para después generar ritmos electrónicos.

Después de la primera función de Connected en el Teatro del Bicentenario, la noche tuvo un segundo tiempo para Hernán Cattaneo y su troupe de DJ's. Pero esta vez fue en el restaurant Renatto Eventos, que fue el espacio ideal para realizar el After Party. Fue la excusa perfecta para celebrar con el público y tenerlos cerca a los protagonistas de Connected, para conocerlos en profundidad. Es el caso de Freaky Freedom, Mercurio, Leandro Fresco y Soundexile, quienes se mostraron tal como son en su ecosistema natural, la fiesta electrónica. Aunque Hernán Cattaneo no participó del show, sí estuvo presente después de todo, para acompañar a sus colegas y amigos, en el sector VIP. Cerca de las 2 de la madrugada, la "mini rave' arrancó con la actuación de Mercurio (Esteban Battilana). El músico de rock y house, construía melodías acústicas con la guitarra eléctrica y luego las disparaba a través de la consola. Era un verdadero mix entre lo que grababa y lo que tocaba a la vez en vivo, con apoyo de pedales y efectos. De esta manera, armaba un "colchón' musical bastante agradable, similar a lo que hacía Gustavo Cerati utilizando el sampleo y el delay. La clave era hacer música a través de elementos diferentes. Similar concepto, aplicó el chelista Martín Keledjian, junto a Oliverio Sofía. Ambos arman el dúo Freaky Freedom. La pareja combinaba lo clásico y lo electrónico, que a veces distorsionaba y otras veces generaba contrastes y divertidos contrapuntos con el director de orquesta Gerardo Gardelin. Además se sumaba en la consola Baunder (Soundexile), por lo que resultó siendo una fiesta electrónica muy fuera de lo común. Asomando las últimas horas de la madrugada del domingo, la fiesta fue desarrollando varios momentos interesantes y estuvo sostenida por la importante puesta tecnológica (luces, pantallas led y sonido amplificado), que le dieron una impronta muy particular.



FOTOS: MARCOS URISA

El multinstrumentista Cattaneo (junto al productor de Connected, Pablo Antonietti), se tomó un descanso luego del concierto en el TB y aprovechó el after para acompañar a sus colegas y amigos.