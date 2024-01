Catalina Gorostidi realizó una nefasta acción ya que le robó las pertenencias a Florencia con la justificación de que ella tenía cosas que los demás no, y comenzó a repartir al resto de sus cómplices los objetos de la modelo. Asimismo, la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) está al rojo vivo, y nadie confía en nadie.

Tras echar de las “Furiosas” a Flor, se declaró una guerra contra su persona, y fue por que sus exaliadas le confesaran que no le gustan ciertas actitudess. Debido a esto, Cata comenzó su movida personal contra la hermanita.

¿Qué le hizo Catalina a Florencia en Gran Hermano?

Este martes 9 de enero, se viralizó un video en las redes sociales que podría poner en riesgo la permanencia de la pediatra en el reality, ya que con complicidad de Zoe y Agostina, le vació el locker a su compañera, y le robó varios objetos.

Por su parte, Catalina Gorostidi decidió llevarse objetos tales como unas toallas, ropa, y elementos de higiene personal. Asimismo, se la acusó de robarle un mantecol, y de habérselo comido.

¿Qué dijeron Las Furiosas de Florencia en Gran Hermano?

Catalina: "La veo y la detesto. Nadie la quiere, básicamente"

Carla: "Yo no entiendo cómo no se aburren, es tan aburrida. Cuenta siempre lo mismo... Va a quedar momificado ahí sentado... (Joel hablaba con Florencia en el sauna). Ella tuvo una cita y un chabón la invitó a cenar a la casa, la recibió en chancletas y shortcito. Y ella lo dio todo, como siempre, lo da todo... Embajadora de marcas, por supuesto, y modelo curvy; además hizo un curso de locución, curso de escenografía, tienen un local en Flores y es además influencer, también próximamente hará streaming desde Gran Hermano. Re chill... Y el bebito la hizo subir y la casa era un desorden absoluto, así la reciben los chabones en una cita, imaginate, porque es densa"

Catalina: "Densa es poco, es falluta, es mentirosa, es forra, es lleva y trae, es pesada"

Carla: "Más aburrida que chupar un clavo"

Catalina: "Y sigue hablando de ella"

Carla: "No, no para"

Catalina: "No para, sigue, sigue. Mirá, mirá, esos dos chuflos que son horribles" (En referencia al peinado de Flor)

Carla: "Ay, ¡horribles!"

Agostina: "Odié cuando Santiago le dijo Hola hermosa. Se sintió mil"

Carla: "Siempre le dice la hermosa. ¿Sabés por qué? Porque es (hace señas hacia los lados)"

Agostina: "No me gusta Santiago que le digas hermosa, si no lo es"