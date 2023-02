El filme nacional "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, no resultó elegido como mejor película hablada en idioma no inglés en los Premios Bafta, que entrega anualmente la Academia Británica de Artes Cinematográficas y el galardón quedó en manos de la promocionada "Sin novedad en el frente", del alemán Edward Berger.



Tanto "Sin novedad en el frente" como "Argentina, 1985", aparecen, además, como los principales candidatos al Oscar como película extranjera en la ceremonia a realizarse el 12 de marzo próximo en Los Angeles (Estados Unidos), apartado donde también figuran "Cerca", "EO" y "The Quiet Girl"



El filme alemán que hoy se impuso en Londres, superó -además de al filme sobre el Juicio a las Juntas en el país- a la coreana "Decision to Leave", dirigida por Park Chan-wook, a la austríaca "La emperatriz rebelde", por Marie Kreutzer, y a la irlandesa "The Quiet Girl", por Colm Bairéad.



La ceremonia de premiación de los Bafta se está llevando a cabo en el Royal Festival Hall en Londres y es conducida por el actor Richard E. Grant y la presentadora de televisión Alison Hammond.



"Argentina, 1985" ya obtuvo el Goya 2023 a la Mejor Película Iberoamericana, el premio a Mejor Película Extranjera para el Círculo de Escritores Cinematográficos de España, los premios del programa "Días de cine" como mejor actor extranjero para Ricardo Darín y como mejor director extranjero para Santiago Mitre y el CEC Award a la Mejor Película Extranjera para Mitre, y es candidata a numerosos reconocimientos en todo el mundo.