"No me había subido mucho a la máquina de la ansiedad hasta ahora que nos prendimos a la TV a ver qué pasaba y sí, es una alegría, claro". "Estoy muy contento por varios motivos: por la película, por Santiago (Mitre, director), por Peter (Lanzani, coprotagonista), por mí y por todo el elenco". "Esto viene a confirmar algo que ya veníamos sintiendo, que es que la película es aceptada, querida, abrazada y valorizada en todas partes del mundo. Sabemos la visibilidad que le da este evento". Estas fueron algunas de las frases que ayer dijo a medios nacionales Ricardo Darín, luego de que la Academia de Hollywood anunciara a Argentina, 1985 como una de las cinco candidatas a Mejor película internacional (en lengua no inglesa), para la 95ta entrega de los Premios Oscar, junto a producciones de Bélgica, Alemania, Polonia e Irlanda. Varios años han pasado desde la última nominación a un Oscar para un film argentino (Relatos Salvajes, también con Darín) y la noticia -que en minutos se convirtió en celebrada tendencia en las redes- desató una gran alegría que hasta el mismo protagonista abrazó, aunque no sin reparar en la seriedad de los hechos en los que se basa: el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura cívico-militar. "Más allá de la alegría, es un momento para recordar a la gente que sufrió. Esto es para que los familiares y los amigos de las víctimas se sientan mínimamente recompensados", agregó el actor, que transitará la famosa alfombra roja por cuarta vez consecutiva, sin dudas esperando repetir la suerte de El secreto de sus ojos, en 2010.

La gran gala tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 12 de marzo y Argentina, 1985 irá en busca de la tercera estatuilla de la Academia para el país. No es una misión fácil y se sabe, ya que la competencia es fuerte y sobre todo por parte del crédito alemán, aunque nada está dicho. Lo real es que sería la frutilla del postre para el film que desde el año pasado viene transitado con éxito los más importantes festivales internacionales, desde su debut en Venecia, donde obtuvo el premio Fipresci, hasta el reciente Globo de Oro a Mejor film internacional.

"Diría que lo más fuerte de esta película para nosotros es poder compartirla con generaciones que ni saben que esto existió o que no saben qué pasó en esos años, y con gente en otros países que desconoce el que quizás sea el proceso judicial más importante en términos globales después de Nuremberg", expresó a Télam el productor Axel Kuschevatzky.





Antecedentes

Argentina, 1985, elegida en septiembre de 2022 para representar al país, es la octava película nacional nominada a un premio de la Academia de Hollywood. Deja a Argentina segundo entre los países latinoamericanos más nominados, luego de México, con nueve.

Las anteriores, siempre en el mismo rubro, fueron La tregua, de Sergio Renán (1974, con Héctor Alterio y Ana María Picchio), Camila, de María Luisa Bemberg (1984, con Imanol Arias y Susú Pecoraro), La historia oficial, de Luis Puenzo (1985, con Norma Aleandro y Héctor Alterio), Tango, no me dejes nunca, de Carlos Saura (1998, con Miguel A. Sola y Mía Maestro), El hijo de la novia, de Juan José Campanella (2001, con Norma Aleandro, Héctor Alterio y Ricardo Darín), El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella (2010, con Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella) y Relatos Salvajes, de Damián Szifrón (2015 con Ricardo Darín y elenco multiestelar). Sólo dos ganaron el Oscar: La historia oficial y El secreto de sus ojos.



Darín, al frente



La de marzo próximo no será la primera vez de Darín en la ceremonia más mediática del cine. El film de Santiago Mitre sobre el juicio a las Juntas Militares, donde el actor encarna al fiscal Julio Strassera, es el cuarto consecutivo con Darín como protagonista nominado a un Oscar, colocándose por encima de Héctor Alterio, que en total ha tenido tres nominaciones. En 2002 llegó con El hijo de la novia, en 2010 fue con El secreto de sus ojos (que ganó) y en 2015 lo hizo con Relatos Salvajes. De la mano de estos films, el actor argentino -que estuvo presente en los recientes Globos de Oro, donde se impuso la historia nacional- ha conseguido una gran proyección y un enorme reconocimiento a nivel internacional; y se ha convertido en uno de los intérpretes más importantes y codiciados de la industria cinematográfica argentina.



En competencia

Argentina, 1985 es el único film americano en un apartado dominado por largometrajes europeos. Sus competidores son Cerca (Bélgica, de Lukas Dhont), sobre dos adolescentes cuya amistad se ve golpeada por una tragedia; EO (Polonia, de Edward Berger), un viaje por Europa desde los ojos de un burro; The quiet Girl (Irlanda, hablada en gaélico, de Colm Bairéad), sobre una niña que es enviada a vivir con padres adoptivos durante el verano y allí descubre un importante secreto; y Sin novedad en el frente (Alemania, de Edward Berger), que se adentra en la dura vida de los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Es justamente este último largometraje al que señalan como el rival más fuerte, ya que además tiene otras ocho nominaciones, incluida la de Mejor película, lo que lo posiciona muy bien. "Tiene una cinematografía extraordinaria y está hecha increíblemente, también con presupuestos que no son los nuestros (...) Para mi gusto le falta algo pero está muy considerada, es la gran favorita", supo decir Darín, quien, a favor de Argentina, expresó que "venimos con mucha dinámica mundialista".

Principales candidatas

En cuanto a los elegidos de esta 95ta edición de los Oscar, encabeza la lista con once nominaciones la comedia dramática y de ciencia ficción norteamericana Todo en todas partes al mismo tiempo (foto) seguida por la alemana Sin novedad en el frente y el filme británico de drama y humor negro Los espíritus de la isla, con nueve. Les siguen la biopic Elvis, de Baz Luhrmann sobre el "Rey del Rock", con ocho candidaturas; Los Fabelman, cinta de inspiración autobiográfica del multipremiado Steven Spielberg, con siete; y Top Gun: Maverick, la megataquillera secuela del clásico de los 80 dirigida por Joseph Kosinski, con seis. Las principales nominaciones son:



Película: Avatar: El camino del agua, Ellas hablan, Elvis, El triángulo de la tristeza, Los espíritus de la isla, Los Fabelman, Sin novedad en el frente, Tár, Todo en todas partes al mismo tiempo, Top Gun: Maverick.



Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo), Martin McDonagh (Los espíritus de la isla), Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza), Steven Spielberg (Los Fabelman), Todd Field (Tár).



Actor: Austin Butler (Elvis), Bill Nighy (Living), Brendan Fraser (La ballena), Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Paul Mescal (Aftersun).



Actriz: Ana de Armas (Rubia), Andrea Riseborough (To Leslie), Cate Blanchett (Tár), Michelle Williams (Los Fabelman), Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo).



Actor de reparto: Barry Keoghan (Los espíritus de la isla), Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla), Brian Tyree Henry (Resurgir), Judd Hirsch (Los Fabelman), Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo).



Actriz de reparto: Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por siempre), Hong Chau (La ballena), Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo), Kerry Kondon (Los espíritus de la isla), Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo).



Guión original: El triángulo de la tristeza, Los espíritus de la isla, Los Fabelman, Tár, Todo en todas partes al mismo tiempo.



Guión adaptado: Ellas hablan, Glass Onion: Un misterio de Knives Out, Living, Sin novedad en el frente, Top Gun: Maverick.



Película animada: Gato con botas: El último deseo, Marcel the shell with shoes on, Monstruo del mar, Pinocho, Red.