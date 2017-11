Que las fans de Ricardo Arjona son muy apasionadas es algo ampliamente conocido. Sin embargo, si nos atenemos a una anécdota relatada por el cantante a Clarín, a veces la cosa se "pasa de rosca".

Así, consultado sobre el peor show que dio en su carrera, el guatemalteco recordó uno donde todo se descarriló de la mano de la atrevida ocurrencia de una mujer de la primera fila.

"Empezó a usar un elemento que tenía en la mano y lo manipuló de una manera impresionante ante todos nosotros", relató Arjona con cierto pudor, refiriéndose claramente a un juguete sexual.

"Nos sacó de concentración. No quiero ser grotesco, pero ella usaba un elemento y le ponía como una picardía, para llamarlo de una manera agradable", agregó el cantante. "Era un elemento que, dentro de la sensualidad y el erotismo que ella le proponía empezó como muy sútil, pero luego lo supo el baterista que estaba arriba, el otro y el otro. Y nadie, pero nadie, entendió nada más".

CONSECUENCIAS IMPENSADAS

Arjona quedó tan shockeado con la demostración erótica de la fan que su actuación perdió todo hilo. "Se me olvidaron las canciones, el otro entraba cuando no era, fue un fracaso", ilustró. "Fue uno de los peores conciertos que hemos dado por culpa de una sola persona".

La noche se volvió aun más bizarra cuando uno de los músicos del guatemalteco invitó a la mujer al hotel donde se hospedaban. "Fui y le dije que no podía creerlo, que nos había arruinado el concierto a todos. Y la tipa seguía con el elemento erótico", describió el cantante quien aunque no especificó en qué ciudad tuvo lugar el incidente, si aclaró que no pasó en Argentina.