El cambio climático y otros graves problemas ambientales, alertan no solo a especialistas, sino también es tema de discusión en varios sectores sociales, intelectuales y académicos. En el campo del arte, no hay excepción. El calentamiento global se vuelve crítico y preocupante. Ante este panorama, en abril del año pasado, en conexión con el Día de la Tierra, el Museo Nacional del Grabado, con su programa de investigación sobre intervenciones gráficas, impulsó una convocatoria federal para artistas o colectivos artísticos enfocados en estas temáticas. De las propuestas artísticas recibidas, una de ellas, resultó incluida en el proceso de selección. Se trata del Proyecto Grieta y Estampa, realizado por el colectivo La Nello: grabado y estampa, en el marco de la Primera Bienal de Dibujo del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. El mismo, consistió en una intervención plástica sobre los tocones de las antiguas casuarinas que se encontraban por calle Laprida en la zona posterior del edificio del museo, concretada en octubre de 2019. Esta experiencia sirvió para generar un llamado de atención a la comunidad sobre el peligro de la tala indiscriminada de árboles en los espacios urbanos de la provincia.

El registro visual de dicho hecho artístico, se plasmará en una obra impresa que se expondrá el próximo 3 de marzo en el Museo Nacional del Grabado, situado en la Ciudad de Buenos Aires. La publicación llevará como título 'Un grito enorme sacude la tierra'. La idea de la intervención fue generada por la artista plástica local Silvina Martínez, coordinadora del grupo La Nello, una agrupación que nuclea a más de 20 artistas de la provincia vinculados al grabado. En comunicación con DIARIO DE CUYO explicó el propósito de la participación en este libro: 'Se trató de aplicar técnicas de xilografía sobre los tocones de las casuarinas taladas. Fue una performance que duró varios días. Nos pareció la mejor forma de producir un hecho interesante y participativo, porque cualquier persona podía sumarse a hacer los grabados', contó Silvina. 'Somos muchos los artistas que estamos haciendo acciones para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente' remarcó y sentó su posición ante la tala de árboles: 'Se reponen muy pocos árboles o prácticamente no se hace. No solo en la ciudad, también en los departamentos. Con esta sequía que transitamos vemos que se toman pocas medidas al respecto, cuesta mucho mantener los árboles de la vía pública y no alcanza el agua para su riego. La desertificación avanza y algo hay que hacer para que San Juan no se convierta en un desierto'. Los ejemplares que se editen, no estarán a la venta, pero sí se donarán a bibliotecas y escuelas, además habrá copias para cada colectivo y artistas de la convocatoria y la versión virtual estará accesible de manera pública en el sitio web y las redes del Museo del Grabado.