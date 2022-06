FOTOS DANIEL ARIAS - MARIANO ARIAS

Cada 17 de junio, desde 1947 se celebra el Día Mundial del Malabarismo. Es una fecha establecida por la Asociación Internacional de Malabaristas, a la vez que es el día en que se creó como institución y que representa los nobles valores de este arte circense, uno de los más antiguos de la humanidad junto al teatro. Hay indicios que hasta en el antiguo Egipto (entre 1794 y 1781 a.C.), esta disciplina de manipulación de objetos ya era conocida y practicada. Hoy, cuenta con una intensa difusión en la escena cultural provincial, gracias a la labor que se viene haciendo durante más de 12 años en los San Juglar. Por eso, los colectivos circenses locales quisieron conmemorarlo a través de una jornada de competencia, capacitación y exhibición abierta (varieté) al público. La actividad se concentró en el edificio del Ferro urbanístico ayer por la tarde con más de 30 artistas inscriptos. La práctica del malabarismo es de las más populares y desarrolladas en la región, para ejercitarla no requiere de estructuras o elementos complejos. Cualquiera puede aprender, no hay límite de edad y no tiene secretos. El conocimiento de los conceptos y técnicas son compartidos de manera comunitaria o familiar. Por su amplia versatilidad, puede combinarse con otras rutinas y adaptarse a cualquier ambiente. Sus estilos son muy variados por la diversidad de objetos que se utilizan y los trucos que se pueden crear con expresión corporal, creatividad y habilidad física. Además, puede ser un complemento perfecto con el teatro y la danza, para lograr ser un artista integral.

Contact Juggling. Es una forma de manipulación centrada en el movimiento del objeto. Hay muchas variantes de una o más bolas, usando manos, brazos y cuerpo, pero no se lanza al aire y tiene trucos como headrolling, aislamientos y la mariposa.





Equilibrio. El objetivo es evitar que los objetos, sean aros o mandalas, se caigan al suelo y estén soportados en un punto mínimo de sustentación. Puede ser cualquier parte del cuerpo o sobre otro objeto.

Manipulación con pelotas. Se debe determinar el movimiento de cada bola por separado. Se recomienda lanzar la primera bola a la altura de los ojos. A mayor altura, más tiempo de mover la bola siguiente, pero se pierde precisión y velocidad.







Swing. Combina danza y expresión corporal con diferentes objetos. También pueden hacerse movimientos circulares y lanzamientos. Tiene un aspecto escénico que sincroniza música-movimiento, vestimenta y espacio.