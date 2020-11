Un enorme lienzo colocado en la puerta de entrada simulando un tapiado pintado totalmente a mano, es parte del fotomontaje de Jesús Ortiz con el que la Alianza Francesa de San Juan abrió su espacio nuevamente a las muestras artísticas en modalidad presencial. Respetando los protocolos sanitarios vigentes y acceso de público con entrada gratis y cupo al 30% de la capacidad del edificio, la instalación estará colgada hasta enero próximo.



"Estoy contento con el aprendizaje que significó lograr la técnica del foto lienzo. Y fue como consecuencia de analizar ciertos factores en plena pandemia, como la cuestión de tener la posibilidad de tener un techo, algo que no todo el mundo tiene", expresó el artista de 27 años acerca de la producción a la que denominó A non domino, que se sumerge en el tema social ya desde el título que refiere a la expresión jurídica "del no dueño".

Intervención. Otra instalación con la misma técnica en el interior de la sala.



"La denominación con la que titulé, hace referencia a las fotografías tomadas de lugares en abandono. Acá es donde me surge la pregunta: ¿Qué es lo que hace que un sujeto intente conservar lo que se encuentra inutilizado? Es como atar la propiedad, una vez que esta pierde su función principal: la de pertenecía. El apego al abandono juega un rol importante en la obra", mencionó Jesús respecto a la línea argumental de la producción. La misma está conformada por 3 enormes telones trabajados artesanalmente, que se encuentran en el ingreso y el interior de la sala, de camino al pasillo y en la intercepción de una puerta, a modo de cortinas, intentando demostrar la inconsistencia de la propiedad desde la misma pieza.



Esta será la primera exhibición del año para Ortiz quien, de manera paralela a la carrera de Artes Visuales en la UNSJ, ya realizó proyectos conceptualistas, instalaciones en centros culturales de la provincia y exposiciones formales.



"Con la virtualidad se genera una forma de comunicar con otro lenguaje. Aunque esto permite el acceso a otros lugares que de otra manera no se podría llegar, quita la presencia con la obra y la interpretación que se le puede dar a la textura, así es que estoy feliz con esta oportunidad", expresó el joven, autor de la puesta de las conocidas partituras del Teatro del Bicentenario que, en 2017, se hizo acreedor a la beca del Banco San Juan con su obra Inclinaciones, entre otros logros.