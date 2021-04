En una forma de consolidar un circuito que promocione a artesanos, diseñadores y creativos locales, surge la primera Feria del Supra Reciclaje. Es un espacio de exposición y venta creado por Anchipurac para dar visibilidad a una gran comunidad que, orientados en un modo sustentable, desarrolla sus productos en base a la utilización de materiales recuperados. Bijouterie y accesorios con materiales electrónicos; prendas textiles personalizadas; macetas diseñadas para cactus; artesanías en papel recuperado o con plásticos. Chatarra, metales y vidrios, entre otros materiales que se aprovecharon para crear objetos únicos para el consumo cultural. Esta iniciativa surgió del Centro Educativo Ambiental (ubicado cerca del PTA de Rivadavia) como un programa para incentivar esta área de trabajo junto a los desarrolladores sanjuaninos, mediante una serie de capacitaciones realizadas el año pasado tanto para la creación como para la comercialización de productos (marketing digital, en packaging, estudio de mercado) como primera instancia. Del resultado de este proceso, se hará realidad la primera edición de la feria esta tarde en el complejo de Anchipurac. Servirá como una prueba piloto para que los expositores se hagan conocer y poder propiciar un mercado regional con perspectivas a ampliar a otras ciudades como modelo a seguir. En comunicación con DIARIO DE CUYO, la arquitecta Claudia Agnelli, directora de Anchipurac, explicó los fundamentos de esta propuesta que articula, lo cultural, lo artístico, lo económico y lo ecológico: 'trabajamos con un propósito doble. Por un lado, motorizar una economía circular, generando una cadena de valor, incorporando la recuperación de materiales desechados y teniendo nuevas fuentes de ingresos. Por otro, evitamos la acumulación de nuevos residuos y se disminuye la extracción de nuevas materias primas de la naturaleza. Hemos organizado esta feria con un costo cero aplicando modelos de sustentabilidad, esto da un panorama muy interesante', dijo la funcionaria.



'Es muy significativo para ellos que con sus habilidades técnicas y capacidades artísticas o creativas, puedan contar con un medio de subsistencia. Todavía hay mucho por aprender, porque es una tendencia mundial que se está practicando. Lo que hicimos nosotros fue organizarlos y reunirlos. Muchos de ellos no se conocían antes y nos pareció importante potenciar esta línea de trabajo productivo. No todos tienen acceso a la información y a los recursos, pero es una veta interesante que en la provincia no está muy explorada', comentó la arquitecta.

Habrá textiles, productos orgánicos, objetos utilitarios y decorativos, hasta joyería con piezas electrónicas.



Desde libretas ilustradas de papel y cartón reciclado hasta joyería contemporánea a partir de combinación de metales, para accesorios; bolsas ecológicas y cuchillería artesanal con elementos de chatarra desechado, incluso plantas y compost. Todo es optimizado de manera manual para producir piezas con alto valor agregado y de perdurabilidad en el tiempo por parte de estos emprendedores.



De una convocatoria de 60 participantes, alrededor de 30 feriantes fueron confirmados para esta primera experiencia que será abierta a todo público y con entrada libre y gratuita. Además, el montaje de la feria será también sustentable en su totalidad, porque la mayoría de los componentes y elementos estructurales pertenecen a elementos recuperados, transformados y reutilizados. El consumo de energía está soportado por un sistema de fuentes renovables, desde el uso del agua, el tratamiento de efluentes hasta las conexiones eléctricas. En el predio, habrá disponible un contenedor de residuos inorgánicos, otro para orgánicos (destinado al compostaje) y otro para desperdicios generales. También, se establecerá un sitio donde los visitantes pueden traer sus tapitas de plástico, sus botellas ecológicas y también pilas y baterías chicas.

El horario de apertura será hoy a las 17 y culminará a las 21.30. Habrá un acceso al recorrido y visita guiada en el interior del Centro Anchipurac con arancel de $200 a partir de los 10 años.