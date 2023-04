Desde mayo, el espacio Planeta Lúdico iniciará sus actividades con un gran número de talleres, acciones, encuentros y prácticas creativas, para jóvenes y adultos, con o sin experiencia en disciplinas artísticas. La invitación del centro cultural es la "libertad de la expresión creativa", de acuerdo a la cosmovisión de la artista Patricia Savastano, conductora y creadora el centro cultural, es la propuesta no sólo a aprender una técnica en particular, sino encontrar un sentido y una "conjunción entre los planos físico, mental y espiritual". Esta es la fórmula que establece la actriz que le da esencia a la casa multidisciplinaria. A partir de sus experiencias vividas por Suiza, India y la jungla de Costa Rica, hace 20 años atrás, Savastano tomó nota y vio la necesidad de transmitir los saberes que adquirió y ponerlos en práctica en la provincia. Así fue desarrollándose este proyecto durante 7 años, en la construcción del edificio (ubicado en Concepción) con mucha paciencia. "Construí Planeta Lúdico como un acto de amor profundo por San Juan. Se convirtió en un semillero de experimentación, mi vida nómade, de fluir en la libertad, la dejé en suspenso para hacer este espacio.

Es una inversión ladrillito a ladrillito que con mucho esfuerzo vengo sosteniendo con colaboración de mucha gente, del INT y de otros colegas que, con todo, se va generando mucha magia", contó. Desde una perspectiva que la gestora y profesora considera como holística, busca transmitir conocimientos para lograr una armonía en distintos planos del "ser" de cada persona. Para lograrlo, ha reclutado a varios profesores que se sumaron a este proyecto autogestivo a realizar una serie de talleres con un particular fundamento en cada uno de sus contenidos. En concreto, a partir del lunes 8 de mayo, desarrollarán las clases de verticales, bailongo terapia, iniciación de acro yoga, liberación de la voz e improvisación vocal, set fotográfico, Tai Chi Chuan, lectura interpretativa, creación de materiales escénicos desde la poética del clown, armonización sonoro vibracional y, además, un "Micrófono abierto" que consistirá en una instancia de monólogo, stand up y lecturas de cuentos (ver cronograma). Además, habrá un sunset musical. No sólo estará Patricia al frente de todas estas iniciativas, puesto que estará acompañada por Poli Jofré, Lula Romero, Mabel Leiva y Paula Fleury.

El núcleo de todo este trabajo integral es conectar el "ser" a través del arte, como un instrumento de "sanación", donde se vincula lo terapéutico, lo lúdico y lo filosófico. "El objetivo nuestro es facilitar el arte como Derecho Humano y en un camino hacia el bienestar individual y colectivo; reinventarse a través del juego y recuperar saberes ancestrales para alcanzar la libertad de expresión creativa y de un modo envejecer-rejuveneciendo", explicó la profesora a este medio.

Si bien está especializada y formada en actuación, en pintura, en baile y en fotografía, había un reto más por superar y que se trataba de algo más profundo, que para ella, consistía en perder la vergüenza o, en otras palabras, en dedicarse a la actividad creativa y no sentir la culpa de no producir riqueza material, como según sostiene: "El sistema te empuja a tener que producir para la economía". "Pasé mucho tiempo aprendiendo teatro y artes plásticas, pero me di cuenta de que en los talleres que daba, la gente se sanaba. Entonces me dediqué a aprender antiguos modos de sanación como la medicina china tradicional y el chamanismo. Considero que somos animales pensantes y divinos. Es nuestra santa trilogía en el campo físico, mental y espiritual", relató la actriz. "Nuestro cuerpo tiene sabiduría originaria, pero nos acostumbramos a reprimirnos, a no enojarnos, a no llorar, a no saltar y por vivir en una sociedad de consumo, utilizamos el cuerpo en fase productiva y a la fase artística y espiritual la olvidamos", argumentó. Además, postuló que "el arte no es un privilegio de algunos que se compra en un lugar, sino que es un derecho, que permite que circule la emoción. Por eso mismo se creó este espacio recreativo para ejercitar nuevas miradas", señaló.

Desde el Tai Chi, al acro yoga, la improvisación y la liberación de la voz, son herramientas clave que, según el criterio de la artista, permiten "sanar mente, cuerpo y espíritu" para lograr el bienestar, celebrar la vida y el placer de jugar. Porque en última instancia, considera que el hecho de no expresar los sentimientos o las emociones, conduce a una enfermedad, tanto para sí mismo, como para otros.



Cronograma de talleres

Acro-Yoga: Juegos físicos y verticales: lunes con Poli Jofré de 18 a 19. Bailongo Terapia: martes de 17 a 18 con Patricia Savastano, para adultos y adultos mayores. Yoga de piso: martes de 18.30 a 20 con Lula Romero. Liberación de voz e improvisación: martes de 21 a 22.30 con Patricia Savastano. Set fotográfico: miércoles de 17 a 18.30 con Patricia Savastano. Tai Chi Chuan: jueves de 16 a 17 con Mabel Leiva. Lectura interpretativa: jueves de 18 a 19 con Patricia Savastano. Creación de materiales escénicos (clown e improvisación): viernes de 15 a 17 con Paula Fleury. Armonización vibracional: miércoles de 19.30 a 21.30. Con cuencos, percusión y voces. Micrófono abierto: jueves a las 21, sesión de stand up, monólogos, lecturas de cuentos. El 5, 6 y 7 de mayo, de 10 a 19, habrá mercado, feria y un sunset musical con artistas a confirmar. Más información: 2644102430. Planeta Lúdico (Tucumán 472 norte).¸