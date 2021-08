Trompetista de la Sinfónica de la UNSJ e integrante de varias formaciones, Javier Conturzo hace tiempo despunta el vicio de la restauración y la luthería en su tallercito. Pero hace algún tiempo se animó a intervenir sus instrumentos y empezó a subir los resultados en las redes, pero lo que no pensó era que iba a llegar a un joven empresario en Buenos Aires, que se interesó en su trabajo y le propuso sumarse a su proyecto. Ahora Conturzo es parte de Artisans, de Germán Solari, quien esta semana presentó en sociedad esta propuesta de trompetas intervenidas, destinadas al mercado nacional e internacional.



"¿Cómo se me ocurrió hacer esto? ¡Porque soy pobre!", lanzó con una sonora carcajada Conturzo, que asegura que siempre está buscándole la vuelta a lo suyo. "Como me dedico un poco a la luthería empecé a experimentar cosas que otros luthiers no hacían, como doblar campanas de trompetas o darles pátinas a los metales para modificar su aspecto... Lo hacía con trompeas mías y lo publicaba por Facebook. Hay una marca que curva campanas, pero si querés comprarte una de esas es como comprar un Stradivarius, entonces dije 'voy a hacer una para mí, para ver cómo va', y me animé y me resultaron, empecé a hacer eso y dio en el ángulo", señaló el artista, que pasa horas en el taller junto a su socio Gustavo Fernández. "Un día apareció Germán, que compra trompetas usadas antiguas, las refacciona y las pone a la venta. Al ver mi trabajo me propuso ser parte de Artisans, donde ya hay otro luthier de Buenos Aires, Juan Arnica. 'Tenés libertad para hacer lo que vos sabés hacer', me dijo, valorando mi trabajo como artista y artesano", dijo complacido el luthier.



"Nosotros buscábamos la posibilidad de modificar trompetas. En Argentina no hay muchos que hagan este tipo de trabajo. Nosotros ya trabajábamos con Juan, luthier de Martínez, quien realiza el servicio de todos los instrumentos que vendemos. En la búsqueda de poder hacer este tipo de cosas conocimos a Javi y fue todo lo que esperábamos. En el transcurso Arnica también se sumó a hacer modificaciones y ahí se arma Artisans, como un trabajo en conjunto", aportó Solari desde Buenos Aires. "Lo que creo que tiene Javier es un vuelo artístico y creativo muy interesante. Además es excelente persona, es un placer trabajar con él y nos entendemos muy bien", agregó.



Conturzo explicó que esas intervenciones no cambian el sonido del instrumento, pero sí su proyección. "El timbre y la fluidez sí los modifico levemente con otras cosas que hago, como contrapesos de bronce o alpaca, o algo novedoso que es mezclar con algunas piezas de madera de quebracho", se explayó. "Él financia esto y me da toda la libertad. Me manda las trompetas, yo las intervengo. Es una alegría porque se va a propagar el trabajo por Facebook, con la posibilidad de llegar a todas partes... Veremos cómo anda", señaló el artesano de San Juan, para quien las redes, y sobre todo en esta época, significaron una posibilidad de trabajo, especialmente con el taller. "Es una idea con la que venimos hace un par de años ya, pandemia incluida. Y estamos muy contentos de que se haya convertido en un proyecto nacional", subrayó.