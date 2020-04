Además de apreciar el arte por las redes -la vía de comunicación por excelencia-, el público también puede conocer más a los artistas y hasta "pispear" sus lugares de trabajo. El Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y la Biblioteca infantil Juan Pablo Echagüe subieron a la web dos programas muy interesantes: Artistas sanjuaninos desde casa y Encuentro con el arte a través de los artistas, respectivamente. Cada uno de los convocados grabó sus videos donde, con más o menos recursos e ingenio, comparten desde sus procesos creativos y modos de producción hasta lo que los ocupa durante el aislamiento; muestran pinturas, regalan acciones y -no menos valioso- varios expresan sus sentimientos sobre los tiempos que corren.

Alejandra Carabante y Mariana Esquivel, desde casa.



Mariana Esquivel, Alejandra Carabante, Matías Ruarte, Tamara Wassaf (desde España) y Carlos Gómez Centurión son los que hasta ahora se prendieron en la convocatoria del Museo; mientras que por el lado de la Biblioteca, con la mirada puesta en los chicos, hicieron lo propio los cantautores Fabricio Pérez y Martina Flores; y los titiriteros Verónica Almirón y David Gardiol.



"Nosotros somos el espacio por excelencia que expone a los artistas, pero nos parecía muy importante ver lo que pasa por fuera y creo que esta situación de aislamiento ha sido el momento más apto. Hemos hecho relevamientos en talleres por otros programas, pero nos parecía que ahora el foco está en esos espacios íntimos, el origen de todas esas producciones. Ahora ellos nos acercan a nosotros desde ese lugar de exposición que es su lugar de producción, cómo asumen este proceso creativo en esta época de pandemia', comentó a DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo, que creó una especie de instructivo para que los protagonistas hagan los videos.



"La idea esta buena! Estamos pasando un mal momento y esto ayuda a mostrar un poco más al artista, su trabajo, su espacio, y por qué no, a vender un poco; además de concientizar de quedarse en casa', dijo al respecto Ruarte. "Me parece fantástico que puedan entrar a mi taller, ver cómo trabajo, cuál es el proceso de producción y poder compartir saberes. Me gusta que la gente se contagie del hacer y que pueda crear con lo que tiene a mano', acotó Carabante, para quien éste es "un tiempo de introspección donde necesito decir más y contar los decires de otros'.



"Nuestro proyecto iba destinado a un encuentro presencial entre las familias y el artista, donde un moderador -Pablo Montemurro- presentaba al artista, que hacía una breve performance y luego la gente podía preguntarle, porque trabajamos con un encuentro con la intimidad, la vida, la niñez de ese personaje y las motivaciones y expectativas que tuvo. Al no poder darle continuidad presencial, se pidió un video tratando de respetar las preguntas del moderador', explicó Merecedes Rivero, por parte de la Biblioteca, que ya tenía una lista de artistas por disciplina desde el año pasado y un par de videos grabados. "Cómo somos una biblioteca infantil y juvenil, lo que nos interesa del artista es la historia narrada en primera persona y cómo la música, los cuentos y la oralidad de sus casas tuvieron que ver en sus vocaciones', agregó.



EL DATO

Los videos están disponibles en las plataformas y redes sociales del Museo Franklin Rawson y la Biblioteca Infantil Echagüe; y de los artistas.







Martina Flores, Verónica Almirón y Fabricio Pérez,