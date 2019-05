Aunque aún falta el tratamiento en Diputados, las mujeres artistas del país se mostraron esperanzadas por el avance del proyecto de ley de cupo femenino en eventos musicales, sancionada en el Senado. Surgido del reclamo de más de 700 artistas del colectivo "X más músicas en vivo" el proyecto que motorizó en la Cámara Alta la senadora Anabel Fernández Sagasti propone que se garantice un mínimo de 30 % de mujeres en todo tipo de acontecimiento musical para el que se haya convocado a más de tres números artísticos, sea público o privado, de una jornada o más, ciclos o programaciones anuales. En San Juan la noticia fue muy bien recibida entre las artistas, que multiplicaron la novedad en sus redes sociales junto a impresiones y deseos. DIARIO DE CUYO consultó a algunas de las cantantes de la escena local que también coincidieron en que la aprobación de la ley será una oportunidad de abrir puertas, porque la mayoría apuntó que tienen menos acceso a los escenarios -principalmente festivales- en relación a colegas hombres. Bregan por la igualdad de oportunidades, de ahí que la imposición de un cupo de un 30 % sea al menos un comienzo. La alegría se sustenta en que sería un modo de que las mujeres en general sean tenidas en cuenta de manera más regular por organizadores y encargados de conformar las grillas.



"El cambio se está dando y una ley como esta refleja eso precisamente, la necesidad que tenemos de que se generen los espacios para que participemos, porque generalmente, esos lugares simplemente no están", apuntó Erika Alonso. Por su parte, Giselle Aldeco consideró un gran avance la media sanción y justificó la necesidad del cupo en su experiencia personal, con 15 años haciendo folclore. "La verdad muchas veces me he sentido dolida de que en nuestros festivales y peñas haya sólo artistas varones, que no tengo nada contra ellos, los quiero y los respeto pero somos varias las que también amamos nuestro folklore y la venimos luchando" consideró la rawsina.



"Me pone contenta que haya más mujeres en los escenarios, éramos pocas. Con esto obvio que habrá una presencia más fuerte, la ley es un cambio importante", consideró Noemí Videla aunque confesó que ella quizás no sintió tanto la predominancia masculina por estar en dúo con su hermano.



Para Ana Laura Paroldi la existencia del proyecto es admitir "que algo pasa, que a pesar de la gran cantidad de mujeres músicas capaces y gestoras, llegar a ciertos lugares es casi imposible" dijo y se lamentó que las artistas deban tener que valerse de leyes para trabajar y conseguir lugares.



Para Paola Hascher hay además una cuestión práctica que tiene que ver con las rutinas de las mujeres artistas. "Estaría bueno que se imponga esa ley y que se cumpla. Pasa a veces que las mujeres estamos enredadas con más cosas que los hombres y se nos hace más difícil estar saliendo a buscar o tener el tiempo de estar detrás de actuaciones. Realmente para poder vivir de esto tenés que dedicarte exclusivamente, y por lo general la situación económica no lo permite", opinó la cantante.



La ventana que se abre de sancionarse la ley permite mirar la balanza más equilibradamente, considerando la música "como un terreno históricamente comandado por hombres", apuntó Martina Flores para quien ha llegado el momento de "visibilizar a las mujeres" y su música, que surja su voz, "callada y subestimada por mucho tiempo".



Todas las consultadas coincidieron también en que la necesidad del cupo femenino va por canales separados al mérito, algo que dan por descontado que tienen y que debe esperar de todos los artistas, hombres y mujeres. Pero creen que, si de entrada están en desventaja por ser mujeres, tener talento no es suficiente. "Quizás en algún momento el mérito propio sea suficiente, hay espacios que se van abriendo, pero hace falta igualdad de oportunidades", resumió Martina.



La discusión está planteada, quizá sirva para abrir las puertas aún antes de que la norma lo imponga.



>> FRASES

Erika Alonso

"Está buenísimo que esos lugares estén ahí para nosotras. Todos nos movemos cuando sabemos que hay una posibilidad de conseguir espacios para crecer".

Giselle Aldeco

"Muchas veces me he sentido dolida de que en nuestros festivales y peñas haya sólo artistas varones. No tengo nada contra ellos, pero somos varias las que la venimos luchando".

Paola Hascher

"Obvio que el mérito es importante, pero a veces pasa que las mujeres estamos enredadas con más cosas que los hombres y se nos hace más difícil estar detrás de las contrataciones".

Martina Flores

"Por mucho tiempo la voz de la mujer estuvo callada y subestimada . Quizás en algún momento el mérito propio sea suficiente".

Ana Laura Paroldi

"Sancionar esa ley es una forma de admitir que algo pasa, que a pesar de la gran cantidad de mujeres músicas capaces y gestoras, llegar a ciertos lugares es casi imposible".

Noemí Videla

"La ley significa que hay un cambio que es importante, que se está haciendo sentir la voz de la mujer y qué mejor que un escenario para escucharla".