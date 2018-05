Luego de un intercambio de mensajes por chat de Instagram, finalmente Belén Francese (37) se encontró en Buenos Aires con Enrique Arce (45), actor que encarna a Arturito en la serie furor La Casa de Papel. La ¿parejita? compartió una cita romántica en la noche porteña y aparecieron las fotos en las redes sociales.

Una seguidora de Ángel de Brito opinó sobre el flamante romance y el actor español explotó con un furioso comentario. “La Francece (así se escribe), mucha mina para ese zapato”, escribió la mujer, con una falta de ortografía en el apellido de la exvedette.

Al ver el mensaje, Arce no pudo contenerse y disparó sin ningún filtro. “¡Contigo sí que no me iría a cobrar una herencia! Eres horrorosa (por fuera) y me da que por dentro tamibén. Consíguete una vida, andá y deja a la gente en paz”, la cruzó el español, muy enojado.

“Se enojó Arturito @ENRIQUEARCE_ con una de mis seguidoras. #LaCasaDePapel”, comentó De Brito, al mostrar el cruce. Luego, el actor bajó el tono de sus palabras. “Era broma, Susana. Humor gallego. ¡Yo te amo, linda!”, intentó a modo de disculpa.