Pancho Dotto denunció que el sábado a la tarde un delincuente armado lo asaltó en Martínez para robarle un costoso reloj Rolex.

"Yo llegaba de estar en Villa La Angostura y tenía puesto mi Rolex que nunca uso en Buenos Aires porque ya me habían robado siete", comentó. Esa vez, sin embargo, no se lo quitó y minutos después fue asaltado.

"Ni bien bajó de la camioneta, justo frente a una garita de seguridad, vino un hombre con un casco puesto, que me apuntó con un arma, me llamó por mi nombre y me pidió el reloj", aseguró.

"'Pancho, dale el reloj', me dijo, y una vez que se lo llevó le dije que no lo regale porque me había salido caro. "Vamos a ver si es cierto", fue la respuesta desafiante del ladrón. Su hipótesis es que lo venían siguiendo desde Aeroparque o que los ladrones se pasaron el dato de una localidad a otra.

Dotto decidió no hacer la denuncia ya que no es la primera vez que es víctima de un robo y nunca logró nada judicializando el delito. Una vez consumado el robo, Dotto le preguntó al guardia de la garita si había visto lo ocurrido y él le respondió que no, que pensó que el delincuente era un amigo que lo había saludado.

En Instagram, criticó la inseguridad y habló de la posibilidad de irse del país. "Ocho veces ya la pase´é muy mal. Tristeza, miedo, incertidumbre. ¿Nos tenemos que ir de nuestra Argentina los que tenemos la posibilidad?", escribió.