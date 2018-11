Mariano Caprarola, panelista del programa de El Trece Nosotros a la Mañana, estaba por ingresar con su camioneta al domicilio de unos amigos en la zona de Olivos cuando fue abordado por un delincuente que lo amenazó con un arma, lo golpeó y se terminó llevando su reloj.

Estaba llegando a la casa de Luis y Luciano, unos amigos míos, y de repente me abordó por mi ventana. Como no le abrí la puerta fue a la del acompañante y se metió. Me sacó de los pelos, me tiró al piso y mientras me apuntaba con el arma me decía: 'Te voy a quemar, hijo de p…'", contó a Teleshow Caprarola.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, alrededor de las seis de la tarde. "Pensé en mi vieja. Después de la muerte de mi hermano y mi papá es el peor momento que pasé en mi vida. Me dije: 'Otro hijo más que se le muere a mi vieja'. Pensé que me mataban… La violencia y la reacción del tipo, cómo me fajaba y me apuntaba…", confesó el panelista.

Según su testimonio, cuando varias personas se acercaron a la camioneta, alertados por sus gritos, el delincuente le quitó el reloj y se fue: "Cuando empezó a ver que aparecía gente por los gritos automáticamente se subió a una moto y se fue".

Los investigadores le están haciendo estudios al vehículo para tomar huellas dactilares o cualquier otra pista que logre dar con la identidad del agresor: "Supongo que me venían siguiendo. La Policía dice que podría haber sido una entradera porque subí el auto a la vereda para abrir el portón electrónico. Pero yo no tengo llaves ni el control porque no es mi casa. Al no poder abrirlo, el tipo reaccionó de esa manera violenta".