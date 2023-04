Cacho Garay fue denunciado por su esposa por violencia de género y está con prisión domiciliaria luego de haber sido imputado por amenazas agravadas, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil.

Verónica Macías, la última esposa de Garay, lo denunció no solo en la Justicia sino también en los medios, donde contó detalles de sus 13 años de relación con el actor. Luego, también habló la exesposa y madre de uno de los hijos del humorista y ratificó las palabras de la joven cantante.

Andrea Sabina, mamá de “Chanchi”, uno de los hijos del artista, pudo hablar después de años y decidió hacerlo no solo para apoyar a Verónica, sino también para dejar en evidencia al artista.

La mujer dio su testimonio en Nosotros a la mañana (Eltrece) y reveló cómo descubrió que Cacho Garay le era infiel. Fue en un momento en el que el artista estaba enfermo y pudo ingresar a una habitación que él mantenía cerrada con llave y ella no tenía acceso.

“Ahí estaban todas sus cosas y yo no podía pasar”, recordó Sabina, quien estuvo 11 años en pareja con el artista. Una vez dentro descubrió una gran cantidad de videos sexuales que grababa con diferentes mujeres e incluso halló uno con una amiga de la familia.

“Vi todo con una amiga que me decía ‘pero esa no sos vos’. Era sexo, que se grababa con todas. Me pasé 24 horas llorando”, lanzó. Y contó que el video de la mujer que identificó lo grabó con su teléfono y lo distribuyó para vengarse.