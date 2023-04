Jey Mammon viajó a España en medio del caos mediático por la denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. Ya instalado en el país europeo, se conoció que el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) está preparando un nuevo proyecto artístico.

Este martes al aire de LAM (América) compartieron imágenes del día a día del humorista. En el video de unos pocos segundos, se lo puede ver caminando de espaldas por un hall mientras habla por teléfono. Por eso, Ángel de Brito señaló que el humorista conversaba por celular con el actor argentino Omar Calicchio porque “quiere escribir un musical”.

Cómo es el nuevo proyecto artístico que prepara Jey Mammon en España

“Está en Madrid no está en la casa de Cecilia Roth -como se había rumoreado-. Ella me confirmó que está filmando una serie en Barcelona, le pregunté por el tema de Jey y me dijo ‘me reservo la opinión con este tema que es muy delicado’”, indicó Ángel de Brito.

Además, el conductor del ciclo de espectáculos dio precisiones sobre cuál sería el proyecto en el que Mammon estaría trabajando. “Estuvo varias horas reunidos con un actor argentino que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Es muy amigo de él. Hablaron la posibilidad de hacer un musical, quiere escribir un musical ”, comentó.

“Jey le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, agregó de Brito sobre la situación actual del humorista en España. Días atrás, se había conocido que un periodista de Madrid contó que su llegada al país no fue recibida de buena manera, sino que advirtió que “no va a poder salir tranquilo a la calle”.