En las últimas horas se reveló que Zaira Nara se separó de forma definitiva de Jakob Von Plessen, con quien formó una familia y tuvieron dos hijos Malaika Von Plessen, Viggo Silvestre Barón Von Plessen. Esta información fue revelada por el periodista Guido Zaffora en su cuenta personal de Twitter.

Al igual que su hermana Wanda, la modelo se encontraba transitando una crisis de pareja con el padre de sus dos hijos. Muchos rumores predecían el final de esta relación, pero recién en el día de los enamorados se confirmó la ruptura. “Crisis y separación. Ella, fin de semana con las amigas en un hotel. Él, lejos”, escribió el panelista de Es por ahí cuando anunció la noticia en sus redes sociales.

Cabe recordar que el año pasado, Zaira y Jokob fueron a Europa para visitar a Wanda Nara y a Mauro Icardi en París. Allí, en medio del escándalo del recordado “Wandagate”, la modelo y el empresario atravesaron por una turbulencia que generó una crisis en su relación de varios años.

Jakob Von Pleassen, actualmente ex pareja de Zaira Nara, proviene de una familia germana con título nobiliario (es barón) y tiene 36 años. El nombre completo de él es Jakob Otto Ferdinand Baron von Plessen y es licenciado en agronomía y también es piloto de avión.

Jakob es dueño de varios campos en la Patagonia, en donde se dedica a la crianza de caballos y a realizar varias expediciones y paseos para los turistas que se interesan en la parte rural del país.

Días atrás, la modelo reveló el motivo de su separación con su anterior pareja Diego Forlan: “Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un día dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años’. El que busca encuentra... y cuando sentís que no va más, pero no sabés por qué.... Me estaba por casar pero no quería hacerlo, había algo que no me hacía sentir tan cómoda. Me iba acercando al momento y me daba miedo. Fue horrible”.