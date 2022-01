María do Carmo Ressurreição de Deus, conocida por todos como Carmen Yazalde, es una de las modelos más icónicas de la moda de Portugal, su país natal, y Argentina, el lugar que eligió para pasar gran parte de su vida. Cuando llegaba el momento en el que ella desfilaba se abría un espacio de magia debido a la impronta que le pudo y que conserva hasta hoy.

Una de sus últimas apariciones en televisión se produjo en 2016 cuando visitó “Chimentero 3,0” con en Ciudad Magazine y confesó que había cerrado las puertas al amor. Todo fue en una divertida charla en donde el tema terminó tomando un rumbo “caliente” por la presencia de una sexóloga en el estudio.

"¡Qué hago acá hablando de sexo, si hace 14 años que estoy sola! No tengo ni amante ni novio ni nada. Justo me toca hablar de un tema tan extraño", exclamó ella. Y confesó: “"Lo extraño, como cualquier ser humano, pero si no encuentro la persona con la que tengo ganas, no puedo".

En 2019 se sometió a un nuevo desafío: se psicoanalizó por primera vez en el famoso diván de Verónica Lozano por Telefe. Por ese entonces reconoció que tenía una obsesión por la limpieza y el orden.

Si bien hace rato no aparece en medios, a principios de diciembre un reconocido estilista en redes publicó imágenes de una visita que Yazalde hizo a una de sus sucursales: “Con la diosa de Carmen Yazalde. Buena persona, simpática, divertida, generosa. ¡Siempre es un placer que nos visites!”.

Otra de las fotos en donde se puede ver que luce espléndidas la publicó el periodista Mario Massaccesi en Instagram en donde está acompañado por la modelo, por Teté Coustarot, Sandra Borghi y Paula Bernini.

Fuente: Para Ti