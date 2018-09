Se hizo desear, pero llegó una noche. Una vez más, Marcelo Tinelli regresó a la pantalla chica con ShowMatch y la gran apertura volvió a impactar con sus juegos de luces, increíbles coreográfias, parodioas de exitosas series y la misma adrenalina que se siente antes de escuchar el ansiado "¡Buenas noches, América!".

La primera parte estuvo inspirada en fragmentos de La casa de papel, la serie de Luis Miguel, Stranger Things y el recuerdo del bicampeonato de Flor Vigna, quien se alzó con la copa por segunda vez en el certamen en diciembre pasado junto a Gonzalo Gerber.

Luego fue el turno del mega musical, que arrancó con Lourdes Sánchez, quien se desplegó a lo largo del escenario con un grupo de bailarines y Maxi Trusso, el famoso cantante argentino, que entonó los hits Safety Dance, de Men Without Hats; Personal Jesus, de Depeche Mode y Don´t you, de Simple Minds.

Laurita Fernández no se quedó atrás y demostró -una vez más- su talento con una gran coreografía en la línea H de Subte, donde además despertó suspiros con su sensual outfit. Y si belleza se trata, Eva de Dominici bailó al ritmo de Luismi con un vestido dorado y una sonrisa que traspasó la pantalla.

Un momento emotivo de la noche se dio cuando se escuchó el Himno Nacional Argentino, homenajeando a los 44 tripulantes desaparecidos en el ARA San Juan con un nado sincronizado que puso la piel de gallina.

Ángel Torres y Sofía Reyes fueron de las ídolas teen que no quisieron perderse el gran momento. La actriz se caracterizó con su más reciente personaje de Simona, mientras que la mexicana deleitó a sus fans con 1, 2, 3.

Pocos minutos después, se escuchó Nice to meet you a cargo de Chano, el ex líder de Tan Biónica, quien también contó con un gran grupo de profesionales que se lucieron con su coreo desde Puerto Madero.

Acostumbradas a dar lo mejor, las bailarinas también tuvieron su protagonismo en el estudio con jugados movimientos y un vestuario hot que incluyó un corpiño brillante plateado y botas largas negras, que culminó con la presencia del coro Argentina Gospel Singers... ¡hasta que finalmente apareció Marcelo Tinelli!