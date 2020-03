Luego de que Nazarena Vélez aclarara que un llamativo mensaje, que compartió en su Twitter, no fue para Fede Bal, quien reveló que padece cáncer de intestino, la actriz contó qué sintió cuando se enteró de la noticia.

"Lo que me pasó, voy a serte sincera, es que no pensé que me iba a poner mal. Pensé que no me iba a importar. Cuando vi el video se me cerró la garganta. Mucha gente me decía que no estaba mal si no me pasaba eso. Yo no lo quiero a Fede por todo lo que pasó, pero me hizo mal, de verdad", explicó en "Nosotros a la Mañana".

Además, contó: "No pude dejar de pensar en Carmen como mamá, no en ella en sí, sino en mí como mamá. No hay manera de no pensarlo como madre. No la llamé a Carmen porque no me parece y todo sigue exactamente igual".

Por otro lado, fue consultada por la reacción de Barbie, quien fue pareja del actor y hasta lo denunció por violencia de género: "Bárbara tiene un poder de perdón y de amor mucho más grande del que creía".

Sobre si la joven llamaría a su ex como lo hizo Laurita Fernández, contestó tajante: "No es comparable el final de la relación de ella con la de Laurita. No lo llamaría. Pero te puedo asegurar que no está enojada como yo y esto la impactó mucho".

Por último, Nazarena reconoció: "Yo no lo puedo perdonar, pero puedo separar las cosas".