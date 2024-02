Este martes 20 de febrero, se vivió total desconcierto en la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando sonó el teléfono rojo y Agostina Spinelli fue quien atendió, sin pensar que esto podría llevarla a una falsa expulsión. A pesar de que en los primeros minutos la participante se vio angustiada por tener que abandonar la competencia repentinamente, mientras algunos de sus compañeros quebraron en llanto, luego vivió 24 horas soñadas.

Desde picada, hasta el famoso postre rogel, chocolates, champagne, frutas y verduras, pero lo más reconfortante: una cama de dos plazas para ella sola. Además, le dieron el gran beneficio de elegir entre ver películas o deleitarse con las cámaras de la casa. Por supuesto, la participante eligió la segunda opción en casi todo momento para prepararse y volver al juego.

Sin embargo, cuando todos dormían, Agostina prefirió dejar de espiar a los hermanitos y ver una película.

Este miércoles a la noche, la policía de 34 años regresó a la casa para seguir participando por el desafío de una vivienda y el liderazgo de la semana, competencia que tiene a casi todos los hermanitos en juego, menos a Emmanuel, quien decidió abandonar el desafío porque ya tiene un hogar junto a su marido. Por otra parte, Rosina quedó fuera de esta oportunidad por incumplimiento de “El congelado”.

Luego de que Santiago del Moro les dijera que iba a ver una sorpresa, los participantes no tardaron en observar la puerta de entrada; sin embargo, Agostina ingresó por el SUM y cuando la vieron no tardaron en salir corriendo a abrazarla. Todos, menos Furia.

Tras saludar a todos, se acercó a Furia, le dio un beso y su examiga le dijo: “No sucedió lo que pediste”. “Qué lástima”, le respondió quien fue doble de riesgo.

Cuando le preguntaron qué hizo, ella contestó: “Nunca pasé un día tan increíble. Desde que me fui, dije ‘chau, se me derrumbó todo’, pero entre a un lugar, no saben”. Además de contar todos los detalles de sus 24 horas aislada, la participante dijo que escuchó todo lo que sus compañeros dijeron, información que es muy útil para su juego.

