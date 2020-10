Marco Emiliano Colom fue uno de los jóvenes más reconocidos en la red social Fotolog -antes de que existiera el Facebook, Instagram o TikTok-. El adolescente se llamó “El Principito” por su cara de niño, su pelo rubio y sus ojos claros.

Junto a Cumbio, Coqi y otros floggers famosos fueron quienes se encargaron de que la tendencia llegara a distintas partes del país. Se convirtieron en referentes para niños y adolescentes.

El funcionamiento de ese sitio consistía en subir que el usuario podía subir una foto y abajo, cualquiera podía comentar. Quienes eran conocidos por sus páginas se autodenominaron “floggers”. Además, todos lucían flequillos imponentes y chupines coloridos. En la década de los 2000 fueron furor, e incluso crearon una cultura influencer.

Ahora, Colom reapareció en Internet pero esta vez en YouTube. Mauro Albarracín, creador del canal Les Amateurs, lo entrevistó virtualmente para conocer de su vida. El joven de 25 años repasó sus días de fama, contó cómo fue hacerse popular tan chico y cómo lo vivió.

“Fue la primera red social que me creé. Era chico, tenía 12 años en el 2006, 2007. Mucho no entendía, pero como en Facebook o Instagram uno iba subiendo fotos, no pensé nunca en llegar a todo lo que se fue dando después”, contó. En cuanto a sus fanáticos, dijo que siempre se mostró “transparente”.

“Tengo carisma, me siento divertido, soy sociable, no soy agrandado y nunca lo fui. Siempre perfil bajo. Yo creo que esa fue una de las cosas que hizo que explotara, y también estar en las redes sociales, estar ahí metido. A veces cansaba un poco pero me gustaba, lo hacía con muchas ganas”, expresó.

Sobre su etapa de flogger dijo: “Fue una etapa hermosa, no me arrepiento y lo volvería a vivir”. A varios años de su trascendencia mediática y sin ser reconocido en calle, Marco tiene su emprendimiento de jeans. También le gustaría retomar el profesorado de educación física que abandonó.

“Sé que fue una moda del momento y lo disfruté un montón. No me arrepiento de nada y hoy lo cuento tranquilo. No me da vergüenza. Es algo que pasé y fue muy lindo”, finalizó.