En tiempos de aislamiento, hay un gran abanico de opciones pasar el rato y no aburrirse. En los tiempos libres de estudio y trabajo, incluso con los chicos dando vueltas por la casa, existe una amplia oferta online para disfrutar -desde la comodidad del sillón o la cama- lo mejor de la literatura o las series.

Audiolibros leídos por las estrellas

¿Te gustaría que Scarlett Johansson te lea Alicia en el País de las Maravillas? Entra ya, entonces, a la página de historias para escuchar. Mientras dure la cuarentena y los chicos sigan sin colegio, Amazon puso a disposición un catálogo inmenso de libros para escuchar. Relatos como Alicia, de Lewis Carroll, Colmillo Blanco, de Jack London, o Winnie the Pooh, en las voces de invitados como Johansson, Rachel McAdams, Suzy Jackson, John Lee y muchos más.

Hay para chicos, muy chicos, teens y más grandes: desde la Historia del Mundo de Gombrich a Jane Eyre, de Charlotte Brontë (leído por la actriz Thandie Newton) o Moby Dick, de Melville, por citar algunos.

Porque es muy bueno escuchar buen inglés para los niños, inténtenlo en sus casas. Además, hay en español, francés, japonés, italiano y alemán.

https://stories.audible.com/start-listen

The Outsider

Si sos fan de Stephen King y todavía no la viste, buenas noticias para el encierro: ya está completa y terminada la adaptación al formato serie de The Outsider/El visitante, una de sus últimas mejores novelas.

Desprendimiento de la trilogía iniciada con Mr.Mercedes (allí está la extravagante investigadora Holly Gibney, uno de sus personajes más interesantes), lleva la marca del autor: el cruce entre un relato policial y el terror fantástico.

En un pequeño pueblo, el asesinato más cruel de un niño señala al entrenador del colegio, un tipo intachable y querido por toda la comunidad, como asesino. Pero resulta que el acusado tiene una coartada perfecta, pues estaba, a la vez, lejos de ahí, y hay videos que lo prueban. ¿Puede estar alguien en dos lugares al mismo tiempo?

Mientras se desata una cadena de tragedias, la policía investiga en pleno desconcierto y, de a poco, se abre a la posibilidad de que la explicación venga por el lado de lo no humano. De la mano de Richard Price (The Wire, The Deuce, The Night Of), son diez capítulos largos, en los que no todo funciona igual de bien siempre, pero que mantienen una atmósfera sombría y atrapante. Con Ben Mendelshon, Bill Camp y la estupenda Cynthia Erivo.

Presentaciones de libros, lecturas y lectores para la cuarentena

Breves amores eternos, la estupenda y divertidísima colección de relatos de Pedro Mairal, se presentó hoy, miércoles 25, en conjunto con Nadie vive tan cerca de nadie, de Tamara Tenembaum.

¿Cómo? A través de una suscripción que difundió su editorial para que los lectores, una vez anotados, recibieran vía email el intercambio de mensajes electrónicos "espontáneo" entre ambos autores. Es decir, una especie de asistencia a una presentación como las de la Feria del Libro que no tendremos, pero desde la computadora. En la que los dos autores conversan entre sí como forma de lanzamiento de sus libros (el de Mairal, por cierto, tiene ya algún tiempo en las librerías).

El autor de La Uruguaya arrancó muy bien: "Yo no estoy pudiendo escribir nada. Quizá porque ya escribí alguna vez una novela distópica. Pero más probablemente porque estoy entre hipnotizado y aterrado frente a lo que está pasando. Se está escribiendo sola y a toda velocidad la historia distópica más impresionante. Cruceros a la deriva en cuarentena. Zombies asintomáticos (eso a nadie se le ocurrió). Superposición de talent shows en los balcones de la cuadra. Animales en las calles vacías. Nuevos tejidos sociales. Hoteles alojamiento y estadios de básquet como hospitales de campaña, donde moriremos mirándonos en el espejo del techo o frente a una tribuna vacía. ¿Se viene lo peor? ¿Se puede escribir todo esto, Tamara?".

En las redes también hay autores haciendo cosas parecidas. En la cuenta de Instagram @leerencasa, muchas caras conocidas, convocadas a leer textos relativos a la memoria por el 24 de marzo, dejaron ahí sus performances. Diego Gentile, Malena Solda, Eleonora Wexler, Joaquín Furriel, y siguen firmas. Claudia Piñeiro, que estaba en plena promoción de su nueva novela, Catedrales, cuando la crisis paralizó todo, se sienta en algún rincón de su casa, libro en mano, y lee para quien tenga ganas de escucharla. Desde su cuenta de IG, @claudiapineiroescritora.