La autopsia al cuerpo de Silvina Luna, ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Luis Alberto Schelgel, indicó que "se observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para la producción del mecanismo mortal", aunque se solicitaron estudios histopatológicos y toxicológicos para seguir investigando las causas, en tanto que se detectaron "formaciones nodulares" en diferentes partes, especialmente en la zona de glúteos, según el informe publicado hoy.



En el informe, que tiene 47 páginas y está remitido al titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1, Pablo Recchini, las consideraciones médico legales establecieron que la muerte de Luna tiene "causas a determinar" y pidieron estudios complementarios.



El informe explica que "no se comprobaron lesiones producto de violencia mecánica contusiva ni penetrantes" y que se"observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para la producción del mecanismo mortal", por lo que se solicitaron estudios histopatológicos y toxicológicos para luego "proceder a responder eventuales puntos periciales".



"Se solicitan estudios histopatológicos y toxicológicos. Una vez recibidos sus resultados, se procederá a responder eventuales puntos periciales", sostiene el documento.



En el análisis tanatológico se exploró en profundidad la región mamaria y "se observa bolsillo mamario por debajo del plano del músculo pectoral mayor (bilateral). Pared fibrosa, blanquecina y de espesor uniforme; donde se encuentran alojadas prótesis mamarias de silicona".



En cada una de las prótesis mamarias se identificó "un dispositivo metálico (tipo chip)", sostuvieron los médicos.



"Sistema venoso: se exploraron las venas subclavia, axilar y braquial izquierdas observándose numerosos trombos intraluminales", identificaron los profesionales.



En la zona de glúteos, región sacra y miembros inferiores "a la palpación se comprobó la presencia de induraciones irregulares en amplias zonas de sacro, glúteos, caras laterales y posterior de muslos que se extendían hasta las regiones popliteas", indicaron.



Los médicos legales identificaron la "presencia de tractos fibrosos blanquecinos que surcan el espesor del tejido graso circundante" y en los planos más profundos de regiones glúteas y muslos "se observó fibrosis y adherencias firmes entre el tejido adiposo y el plano muscular (bilateral)"



"No existe un franco plano anatómico de clivaje entre el tejido adiposo y el muscular, atento a la fibrosis e interposición de formaciones nodulares similares a las ya descriptas. Muchas de ellas, dan la impresión de reemplazar los haces de las masas musculares glúteas y posteriores de los muslos", afirmaron.



Los profesionales también mencionaron que se "se comprobó un conglomerado nodular de 11 cm. x 4,3 cm. adherido al nervio ciático izquierdo".



"Habiendo tomado conocimiento de los datos de interés médico-legal remitidos al momento de la realización de la autopsia, se considera que durante la misma se han tomado las muestras biológicas razonablemente necesarias para efectuar los exámenes complementarios que permiten el adecuado estudio tanatológico del caso. Por tanto, dado que el cuerpo no será pasible de nuevas maniobras tanatológicas y su conservación desde el ángulo médico-legal no resulta necesaria, informo al Tribunal que puede disponer del mismo a fines que estime corresponder", concluyeron los médicos.