No se puede ir muy lejos si no se conocen los orígenes, dicen por ahí. Y así parece ser para Hameed Khan y Eugenia Rojo, que visitarán San Juan por primera vez para traer técnicas de teatro de papel con las que recorren el país. Primero lo primero, realizarán un taller de kamishibai: se trata de un antiguo modo de representación japonés utilizado para relatar historias de monjes, que se extendió a otros escenarios. El "gaito kamishibaiya" o cuentista recorría los pueblos vendiendo dulces y narrando historias que acompañaba con dibujos simples realizados en láminas que pasaba, una tras otra, por la abertura de un teatrito de madera llamado "butai", como un marco de ventana con dos hojas, de un tamaño aproximado a una papel A4 (aunque puede ser bastante más pequeño o grandes). El relato solía estar escrito en la parte posterior de cada lámina. Kamishibai significa "teatro o drama de papel" y a partir de ese formato, a Khan se le ocurrió prescindir del teatrito e incluso plasmar imágenes sobre cartón que se presentan de una manera más novedosa y creativa: pueden ser grandes, recortarse de la lámina y moverse de la mano del narrador o revelarse al desplegar un papel, por ejemplo. Y como a él le dicen Ham y lo suyo es una vuelta de tuerca de kamishibai, lo bautizó hamishibai, "una técnica latinoamericana de teatro de cartón, inspirada en la técnica japonesa", definió. Y con ese lenguaje más personal brindarán un espectáculo cargado de humor y reflexión (ver aparte).

"En el taller vamos a enseñarle a la gente a hacer la caja, pero con cartón reciclado; y una introducción al hamishibai. Les vamos a dar pautas para que puedan crear sus propias historias. Los que nunca han escrito un cuento en su vida incluso van a poder hacerlo. Puede ser cualquier historia, trágica, humorística, para chicos, grandes, lo que sea. Y la idea es que también lo dibuje, no importan que no haya dibujado antes, porque es muy sencillo y además puede usar collage, textil, cualquier cosa con la que visualmente transmita la historia", explicó a DIARIO DE CUYO el artista inglés que vive en Argentina desde 1984, precisamente en Río Cuarto (Córdoba), donde la conoció a ella -bailarina y profesora de yoga- y emprendieron juntos este vuelo hace seis años. Humorista gráfico que puso su genio para revistas como Hortencia y Humor (también trabajó en el New Yorker y The Times, por ejemplo) y que también se destacó en el stand up dibujado, político y de actualidad, para Ham, esta técnica "es una expresión muy bonita y ritualista".

"Su sencillez es lo que la hace poética. Al principio la gente piensa que es algo tan sencillo que no puede ser interesante, pero cuando estás frente a este espectáculo, es justamente la misma sencillez la que te lleva a la niñez, cuando tus padres te contaban cuentos en la cama... Bueno, ¡ojalá que ahora la gente no se duerma!", bromeó en un cordobés con acento inglés Ham, quien además destacó que con muy pocos elementos y muy accesibles, se puede hacer un bonito espectáculo.



"Para mí el encanto del kamishibai está en ese momento de apertura de la caja, donde te invita a entrar a ese misterioso cuento que propone la persona que lo está haciendo. La magia está en ese momento en que se abre la cajita para compartir la historia. Y es una sorpresa, una invitación a un momento de la infancia, muy interno, porque parece que uno entra al corazón del otro y a la vez están abriendo las puertas para que vos puedas abrir tu propio corazón. Es muy hermosa y mística la experiencia. Y el hamishibai es la libertad, el estar compartiendo todo lo que sucede en el aquí y ahora, de una forma descomprimida, desprejuiciada y relajada. Es estar plenamente presentes en lo absurdo de la vida", acotó Eugenia.



"Vamos descubriendo cosas nuevas pero la gente se aferra a lo anterior, resignificándolo claro, porque los temas siempre se actualizan. Y no sólo atrae a adultos, sino también a los chicos... Hoy en día hay un resurgimiento mundial de los cuentacuentistas y narradores, que es algo totalmente a contramano de lo que está pasando a nivel tecnológico", concluyó Khan.



Para agendar

Taller de kamishibai para público en general: sábado 23 de octubre, de 10 a 13 hs, $2 mil. Sábado 23 de octubre, 22 hs: Los cuentos absurdos de Ham y Rojo (humor, público adulto, hamishibai). Domingo 24, 19 hs: La vaca resaca petaca con laca (teatro de cartón para chicos y familias, 23 obras cortas de humor reflexivo). Entradas $400 (anticipadas) y $450 (el día de la función). Espacio Teatral TES (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Informes 2646713255.