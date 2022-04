El próximo fin de semana, la comunidad de videojugadores sanjuanina tendrá un nuevo motivo para celebrar y disfrutar de una maratón de entrenamiento en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Es el Gamer Fest, una invitación a jóvenes y adultos para divertirse sin límites. Habrá torneos de videojuegos, el retrogaming con arcades de los '80 y '90 para los fans veteranos y expositores con todos los productos necesarios para armarse un buen equipo, consolas y juegos físicos.



Pero la novedad y la joya más atractiva de esta propuesta, será la posibilidad de utilizar el nuevo Oculus Quest 2 (también llamado Meta Quest), el dispositivo de Realidad Virtual que es furor en el mundo y recientemente adquirido por Lag Esports, la empresa que organiza dicho festival. ¿En qué consiste y cómo funciona? Este gadget de nueva generación ofrece experiencias de realidad virtual, aumentada y mixta que le da la sensación al usuario o usuaria, de estar en un entorno totalmente digital que permite la exploración, el juego interactivo y otras múltiples tareas vinculadas a la educación, la medicina, el deporte físico, la simulación y la actividad social virtual. Cuenta con aplicaciones para juegos multijugador, de productividad y hasta reproducir videos en 360º. Es un lente con gráficos de alta resolución y sensores de movimiento y controles manuales integrados.



Ismael Mansur, referente de Lag Esports, habló con DIARIO DE CUYO, acerca de las claves interesantes de esta tecnología que, si bien no es nueva, ya que tiene varias décadas de desarrollo, si lo es para el jugador o jugadora local, dado el alto precio de venta que posee el aparato en el mercado, no es fácil de acceder.



"Se nos ocurrió agregar este sistema de entretenimiento que, para el ambiente, es muy joven y está en una fase temprana de desarrollo y a la vez, son muy pocos los que pueden vivir esta experiencia. Una cosa es escuchar lo que se cuenta de alguien y es muy diferente vivenciarlo en persona. Por eso venimos a facilitarlo", explicó Mansur.



Ponerse los lentes y ejecutar los comandos con los mandos manuales, de inmediato se enciende toda una aventura inmersiva. En el evento, el público podrá tener sesiones de corta duración para navegar por un inmenso mundo subacuático, o estar subido a un vagón de una montaña rusa o estar situado en situaciones extremas o de peligro, como lanzarse al vacío desde una terraza de un edificio a gran altura con paracaídas. "El hiperrealismo es muy fascinante. Hay muchos aspectos que pulir, porque hay recomendaciones médicas que no se puede utilizar por más de 30 minutos, ya que empieza a sentirse uno mareado. Pero proponemos una forma novedosa de disfrutar y apreciar lo que se viene", comentó el organizador. No solo los límites de lo real y de lo virtual pueden entrar en conflicto, también la noción del tiempo se pierde, en este sentido, el usuario llega a ser el protagonista de una aventura propia en la que sus decisiones toman una relevancia en ese mundo interactivo en el cual forma parte. Pero no sólo este sistema está pensado para el entretenimiento. Mansur, explicó que "se lo usará en el Metaverso que se viene teorizando mucho y hay empresas como Facebook y Microsoft que están haciendo grandes inversiones en la creación de una ciudad virtual, por eso los dispositivos de realidad virtual tendrán un papel fundamental, aunque hablar de esto hoy parezca raro de creer. En el Metaverso, se están comprando terrenos digitales". En un contexto tecnológico de rápido avance, la empresa fabricante del hardware Qualcomm, esta plataforma de RV impulsada por Meta (Facebook), lleva vendidas 10 millones de unidades en el mundo en 2021 y con ingresos anuales que superan los mil millones de dólares por la venta de contenidos digitales. En el pasado, la Realidad Virtual era tema de películas de ciencia ficción, pero en esta época es una tendencia concreta y en simultáneo, la fuerte apuesta de las grandes corporaciones tecnológicas.



Gamer Fest



El evento contará con torneos de videojuegos más favoritos del momento como FIFA 21 y Mortal Kombat 11 en PlayStation 5; Efootball y Just Dance en Playstation 4; y Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. El torneo The King of Fighters en arcades y el centro de experiencia para Oculus Quest 2. Con cada partida ganada, el público podrá ganar entradas 2x1 para el cine y productos gaming. 15 y 16 de abril en Centro Conte Grand de 18 a 22, con entrada libre y gratuita.