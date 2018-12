Sea deporte, hobby, forma de entretenimiento o un gusto compartido en común, lo cierto es que la mística que atrae a cientos de jóvenes por la evocación a la cultura medieval se viene desarrollando con mucha fuerza. Al cabo que hay más de 600 reservas de entradas para la primera feria temática. Aunque hayan participado en otras exposiciones de manera parcial pero de otros contenidos, los medievales sanjuaninos tendrán su propio evento cultural al que denominaron Castillos, Espadas y Brebajes.



Para el próximo 5 de enero, en el Centro Cultural Conte Grand, la feria será puesta por parte del equipo organizador conformado por miembros de La Orden del Fuego, un grupo de aficionados al recreacionismo histórico especializado en los combates medievales; Los Amos de la Pifia, un club de juegos de rol con todo lo relacionado al mundo fantástico; La Bodega Rol, que involucra a los sanjuaninos también practicantes de los juegos de rol; y otros afines de manera independiente. Esta feria, a diferencia de otros eventos, es particular, porque su temática está no sólo apuntada a lo histórico, sino también a lo fantástico. El espacio contará con toda una ambientación a tal fin y que vinculará todos los elementos propios de la cultura del entretenimiento actual, desde historietas, series de televisión, películas, libros, juegos de mesa y videojuegos.



La propuesta tendrá entre sus principales atracciones el popular combate medieval o también denominado "Bohurt", un rudo deporte físico y de contacto, que recrea las justas y combates entre caballeros y soldados armados. Quienes los practican en la provincia, fabrican los armamentos y las armaduras, de manera que logren una recreación lo más ajustada posible con rigor histórico para tener una representación realista de cómo se libraban los torneos de aquella época.



Pero el público no será un mero espectador. Tanto chicos como adultos tendrán mucha libertad para interactuar y participar en los juegos de tiro al arco, sacarse fotografías con reconocidos personajes (cosplayers) para tener un recuerdo del momento y participar en los juegos de rol y de mesa, además de degustar cerveza artesanal e hidromiel en la llamada "Taberna". Por otro lado, habrá una ronda de charlas con especialistas sobre literatura fantástica latinoamericana: el escritor sanjuanino Damián López hará comentarios sobre la Saga de los Confines de la autora argentina Liliana Bodoc. Incluso, los asistentes al participar de los juegos, tendrán recompensas en formas de cartas ilustradas Rouwen, diseñadas para el evento y que serán para coleccionar e intercambiar. En otro rincón, habrá un mercado artesanal para comprar souvenir y objetos de diseño y de franquicias para llevarse de recuerdo. Y por si fuera poco, la banda local Los Mareados dará un recital de música medieval. En resumen, será un verdadero viaje hacia el pasado, pero con una dinámica actual y moderna en la que el gusto por la Edad Media europea y fantástica será lo más convocante.



Uno de los principales impulsores de esta iniciativa es Sebastián Diéguez, ingeniero informático que vive de manera pasional esta afición. "Es un evento que reúne varias disciplinas, la idea es hacer un recorrido ambientado por la historia y por lo fantástico. Somos un grupo de entusiastas que está muy presente en todo el país, siendo en Tucumán y Córdoba como los centros de gran referencia. Nuestra intención es romper un poco con lo esquemático y conservador que tienen otros eventos sociales en San Juan. En ese sentido, esta actividad que tienen muchos adeptos y está bien instalado, no sigue lo establecido, pero es algo muy natural para nosotros, como ir a jugar al fútbol o mirar una carrera de automovilismo, o ir al cine. Es un hobby particular pero no extraño", dijo.

Investigación, lectura, entrenamiento físico, aprendizaje de técnicas y conocimientos en talabartería, metalurgia, diseño y sastrería. La Orden del Fuego, el grupo local se caracteriza por fabricar sus propias armaduras y participar en los torneos nacionales de "Bohurt".

La lucha. Para el combate medieval, las armas y armaduras deben cumplir con el diseño, las formas y lo materiales con rigor histórico. En el duelo, se cumple un reglamento con sistema de puntos. Se establecen estrategias y un árbitro determina la victoria o el empate en la contienda.

La comunidad sanjuanina es muy activa y participa en eventos y torneos en otras ciudades del país. La afición por la cultura medieval crece rápidamente ganando más adeptos.





Para agendar



Castillos, espadas y brebajes. Un evento para toda la familia en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) el 5 de enero, en horario de 16 a 22. Entradas anticipadas: $30. Se pueden conseguir en Two Zombies; Galería Provincial (frente plaza 25 de Mayo); y en Omega (Laprida 517 Oeste). Quienes estén vestidos de época correctamente, no pagan entrada.