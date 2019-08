Esa relación entre el texto y la música, entre lo espiritual y lo artístico que supo trabajar Johann Sebastian Bach en sus composiciones, lo marcaron como uno de los imprescindibles de la historia de la música. Pero a veces, es poco conocido para muchos. Con el fin de divulgar su arte y sus conceptos del genial autor alemán, el maestro sanjuanino Guillermo López continúa brindando sus "Conciertos explicados" por los rincones de la provincia. Primero fue en agosto del año pasado en Pocito, luego en marzo de este año en el Auditorio Victoria y en mayo en el Museo Agustín Gnecco, ahora, la cuarta apuesta será en Caucete esta noche. López, un apasionado y estudioso exhaustivo de la obra de Bach, es director de coros y de orquestas. También, se dedica a la afinación de pianos, trabajando tanto en el país como en Alemania. A la par de ello, es un activo educador y facilitador para conseguir instrumentos musicales y proveerlos a la Fundación Orquesta Escuela.



En esta nueva entrega que quiere llevar a cabo, el maestro explicó a DIARIO DE CUYO el principal motivo de difundir las cantatas de Bach: "Me interesa dar a conocer su música en todas partes. La cuestión no sólo queda en la zona urbana de San Juan, sino recorrer los departamentos alejados. Es la primera vez que suenan en estos lugares y son raramente escuchadas en el país, por la dificultad y complejidad que requiere para instrumentarlo y ejecutarlo". Esta noche, en el Salón Cultural principal de Caucete, (con entrada general de $100), se presentarán las Cantatas: BWV 150 (Por ti, Señor, es mi anhelo) y BWV 48 (Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?), a cargo del Ensamble S.D.G. (Soli Deo Gloria). Gracias a la conformación de un quinteto de cuerdas (violín, viola, contrabajo y violoncello), más la participación de instrumentistas de fagot, oboe y trompetas y los solistas Milagro García (soprano), Diana Kurban (contraalto) y Francisco Castillo de Chile (tenor); incluyendo además a un coro de 16 cantantes locales. En tanto, para mañana sábado 17, el ciclo repetirá la función en el Museo Agustín Gnecco (Rawson y Gral. Paz). Ambas funciones son a partir de las 21 y con entrada a $100.