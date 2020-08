Gritaron de emoción al escuchar sus nombres a través de la pantalla, en la transmisión de la premiación del concurso de danzas en el que estaban participando. Marisol Rodríguez Giménez y Sol Agüero Gutiérrez fueron elegidas en primero y segundo lugar en un certamen internacional de flamenco que se realizó de manera virtual y del que participaron más de 450 concursantes argentinos y de otros países.



Se trata de un conocido encuentro que organiza el Gran Centro República Danza de Córdoba y que habitualmente tenía sus jornadas en el teatro Luxor de Carlos Paz. Esta vez, por la cuarentena, decidieron hacerlo online y hubo representantes de todas los géneros como folclore, contemporáneo, jazz, clásico, ritmos latinos, libres y claro, el flamenco.



Marisol y Sol son compañeras el Centro de danzas Granada desde hace unos 4 años, e incluso son del grupo de amigas más afines, por eso -aseguran- no compiten entre ellas y ambas disfrutaron el triunfo.



"Para mí bailar es una pasión" comentó a DIARIO DE CUYO Marisol que tiene 14 años y baila desde los 2. La joven, que cursa la secundaria en el Colegio Santa Bárbara de Pocito, contó que vivió con muchos nervios y expectativa la competencia de la que resultó ganadora en el rubro danzas españolas, luego de la elección de la jurado convocada para evaluar el género, que también dio por ganadora a Sol.



"El concurso fue inesperado, porque en época de pandemia no creí que pudiera volver a concursar, pero gracias a la tecnología se hizo posible" relató Marisol, quien el año pasado se probó en el mismo certamen, viajando a Carlos Paz para participar donde obtuvo la medalla de plata.



Cada aspirante debía enviar un video, que además de ser visto por el jurado sería compartido en Instagram para ponerse a consideración de los usuarios. "Tener que grabar un video fue una linda experiencia, porque los participantes tuvimos que tener en cuenta vestuario, iluminación, que fuera adecuado, lo grabamos en el quincho de mi casa, bailé arriba de una mesa. Así que había que tratar que la mesa fuera firme para el zapateo y desarrollar el baile. Mi mamá me grabó, ella me acompaña siempre. Además cuidamos que ningún ruido externo interrumpiera el audio, el clima no me ayudó mucho esos días, porque hizo mucho frío" relató María Sol que dice haber aprendido una importante lección: "De esto aprendí que cuando uno tiene pasión por algo, nada ni nadie puede impedirte cumplir tus sueños" sostuvo la joven bailarora que eligió bailar la bulería Tu querer, en la voz de Marisa Gil. Su producción tuvo 790 reproducciones y 118 votos.



Para Sol la preparación también fue vertiginosa, dado que decidió participar tres antes del cierre del plazo y por eso se dedicó de lleno a ensayar casi todo el día, desde la mañana a las 10 de la noche. "Gracias a Dios tengo el acompañamiento de mi papá y mi mamá, cuando se presentaban dudas, me ayudó mi hermana y mi profesora, por teléfono, ella me mandaba videos, y de ahí yo veía qué sacaba y seguía practicando", relató la joven bailarora que también tuvo la ayuda fundamental de su papá que filmó el video. "Nos gusta el dique de Ullum, así que lo elegimos porque bailar con el Dique de fondo era precioso. Mi papá se le ocurrió ahí, él sabe de filmación y así que me filmó. Después lo editamos nosotros también. Eso me ayudó también a participar porque sabía que tenía el acompañamiento de mis padres. Cuando estuvo listo lo mandamos por correo electrónico, lo subieron a Instagram para los Me gusta" relató la jovencita que tuvo "likes de Buenos Aires, España, Buenos Aires, por familia, amigos, mucha gente que quiso ayudarme", expresó la joven que obtuvo 366 votos en la red.



Sol tiene 15 años y hace seis años hace danzas españolas. Como a los 9 ya era grande teniendo en cuenta que suelen empezar antes la carrera -dijo- tuvo que avanzar en los niveles para poder alcanzar a los grupos de su misma edad, lo hizo y ahora le restan dos años para obtener el título.



"Nunca había participado en ninguna competencia. Tomé la iniciativa porque me encanta bailar, me sentí más cómoda bailando en lugares de San Juan, me encantó la idea" comentó Sol que destacó la colaboración de su familia y sobre todo de su hermana gemela Micaela, y su profe Alejandra Amante. "Ellas me ayudaron a que esto fuera posible. Me pone muy feliz poder contarle a toda la gente lo que significó esto para mí y la belleza del arte y de los paisajes sanjuaninos" dijo Sol.



La competencia tiene llegada al exterior, por lo participaron bailarines de las distintas disciplinas de México y Perú. Incluso entre los jurados había invitados extranjeros y cada uno desde su sitio votó por las coreografías ganadoras en cada modalidad de danza, que en el caso de las sanjuaninas fue por el voto de la santafesina Carina Nimitan. Además estuvo el premio a la más votada en las redes, que correspondió a una joven de Buenos Aires.