La alegría y potencia del flamenco fluyó, por Internet esta vez, para permitirles a tres jóvenes sanjuaninas destacarse en el certamen Gran Centro República Danza de la provincia de Córdoba que organizó un concurso a distancia y del que participaron cientos de artistas de Argentina, Perú, México y Chile y que abarcó distintos géneros. Las gemelas Sol y Micaela Agüero Gutiérrez y Marisol Rodríguez Giménez descollaron en la categoría juvenil consiguiendo sus medallas de oro por la participación en dúo, las primeras y en solo la segunda.



"Ganar fue una felicidad muy grande, porque hace mucho que venimos con esta coreo, hasta nos sorprendimos cuando la bailamos, como somos gemelas con mi hermana, parecía que estábamos muy conectadas y bailando casi iguales y eso ya era ganar" contó Sol, que además compartió que permanecen aisladas con su familia porque las dos y su padre se recuperan tras dar positivo a Covid-19. "En el momento de la premiación estábamos en reposo, porque por cualquier cosa nos agitamos, así que estuvimos viendo la premiación en cama el domingo junto a nuestros padres que son quienes siempre nos apoyan" dijo Sol que presentaron unas alegrías cantadas por Marisa Gil que acortaron para adecuarse a los tres minutos que filmaron en algunos escenarios locales, como en el jardín vertical del Museo de la Historia Urbana.



Desde la organización destacaron la participación de los cientos de alumnos de distintas latitudes, por "los escenarios que eligieron, la creatividad, el esfuerzo" para preparar los videos para participar.



Marisol ya participó en la edición anterior de este concurso, resultando premiada. Ahora en la versión online decidió repetir la experiencia y también se trajo dos Oro por sendas coreografías. "No dudé en presentarme a pesar del momento difícil por la pandemia, pero tener la mente ocupada en preparar las coreografías, la iluminación, la escenografía, que armé en el jardín de mi casa, para bailar una alegría y una burlería. Me sentí muy alegre y orgullosa por todo el esfuerzo del año para lograr esto" admitió la joven que además ganó el premio revelación. "Me parece un orgullo ya que es a nivel nacional y podemos mostrar la excelencia de la danza en San Juan en el mundo", agregó la joven.



Todas pertenecen al instituto Centro de la danza Granada dirigido por María Eugenia Maldonado Oro, quien se mostró muy orgullosa del logro de sus alumnas. "Fue un año difícil para todas, por suerte mis alumnas siguieron durante este tiempo en clases y fue iniciativa de ellas participar" sostuvo. También hubo un segundo premio para una sanjuanina, fue el caso de Pilar Meló Maestro que obtuvo Plata en la categoría Juvenil.