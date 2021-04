En julio próximo, entre el 11 y el 14, tendrá lugar en Italia una de las instancias finales del Youth America Grand Prix (YAGP), una de las competencia de estudiantes de ballet más grandes del mundo cuya convocatoria llega al país a través de Giros Pro Danza. Y en esa rondas definitoria -que será en Génova y para las que quedaron seleccionadas 2 alumnas peruanas, 1 paraguaya y 9 argentinas, en diferentes categorías- habrá una bailarina sanjuanina. Es Giuliana Ciari, tiene apenas 12 años y tras sortear la semifinal, competirá como Finalista Junior.



Si bien a su corta edad la alumna del Studio Uno ya ha tenido otras intervenciones exitosas en certámenes y cursos nacionales e internacionales, esta es sin dudas una gran vidriera para la jovencita, que sueña con integrar una gran compañía, como el Royal Ballet de Londres, donde se destaca su "ídola total", la maravillosa argentina Marianela Nuñez. Mientras tanto, se prepara todos los días con sus maestros sanjuaninos y con sus coaches nacionales para alcanzar sus sueños, que a fuerza de talento, compromiso y perseverancia, poco a poco va abrazando. Es que Giuliana, quien también recibió una oferta abierta para tomar una beca en el Alberta, de Canadá, además pudo cumplir su deseo de ingresar -examen mediante- a la Escuela del Teatro Colón, donde está cursando su primer año, por el momento de manera remota como muchos alumnos de las provincias en esta situación de pandemia. De este modo, pasa sus intensos días entre las clases diarias del Studio Uno -donde aparte está entrenando para la Final del YAGP, con maestros locales y coaches nacionales-, las clases del Colón; y la escuela, que también hace a distancia en una institución especial de la que son parte los estudiantes del Colón (como también deportistas de alto rendimiento, entre otros), por el tiempo que les demanda la carrera. Pero todo lo hace a gusto y convencida, asegura su mamá Andrea, quien instaló en el living del departamento un tapete y una barra para que la ascendente bailarina pueda seguir con sus rutinas en casa.



"Es complicado porque tiene muchas actividades, pero estamos aprendiendo y nos hemos organizado. Ella extraña la presencialidad, pero bueno, por lo menos puede tenerla en el Studio. Giuli siempre ha sido muy responsable con todas sus actividades y para ella el ballet es una pasión; siempre dice 'Yo soy feliz en el escenario'. Su objetivo es ser bailarina de una gran compañía y seguramente llegará, porque es muy determinada, muy decidida. Es una actividad muy sacrificada, de mucha exigencia desde muy pequeñas, pero para ella no es un sacrificio. Yo la acompaño, porque tiene que tener su contención familiar; y también tiene sus amigas, su vida de una chica de 12", dice la mamá sobre su hija, que cursó la primaria en el Colegio Inglés. "Yo la veo y me emociona... Es un gran trabajo también de la maestra. No puedo sentir más que admiración por lo que hacen ella y todas las chicas. Y por Giuli... qué maravilloso que pueda tener esa pasión desde tan pequeña y que la sostenga. Ella siempre quiso esto, siempre fue el ballet", agregó conmovida.



"Giuli es súper trabajadora, apasionada y dedicada. Es una niña que a pesar de su corta edad sabe lo que quiere y se deja ayudar. Disfruta lo que hace y no tiene restricciones de tiempo para dedicarle a este arte. Es súper talentosa y trabajadora", la describe su maestra Alejandra Lloveras, feliz por su continuidad en el YAGP y expectantes por lo que vendrá. "Es inédito en San Juan que una bailarina llegue a estas instancias. Es una gran oportunidad y estamos trabajando a full para la siguiente etapa. ¡Para nosotros ya es una alegría inmensa!", añadió Lloveras.