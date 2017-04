Los días 1, 2 y 3 de junio estrenará en San Juan el ballet Cascanueces, coproducción del Teatro del Bicentenario y el Teatro Colón, junto a la Sinfónica de la UNSJ dirigida por Emmanuel Siffert; que contará con bailarines locales, elegidos mediante audición. Y entre ellos, un grupo de 19 pequeñas (seleccionadas con la misma modalidad de entre unas 90 aspirantes) que esta semana comenzaron a trabajar bajo las órdenes de la reconocida Lidia Segni, a cargo del casting, dirección y puesta en escena.



María Milena Alarribera, Candela Cabello, Rosario Camporro, Carla Cerda, Luciana Dávoli, Lara Delgado, Valentina Doffo, Ana Fernández, Lourdes Fernández, Morena Gómez, Ana Luján Gómez, Brenda Lloveras, Marianella Manzini, Delfina Moreno, Pilar Moscheni, Antonella Parra, Luján Riquelme, Valentina Riquelme y María Pozzi, provenientes de diferentes institutos de la provincia, son las niñas que subieron a este avión que aterrizará en el escenario mayor dentro de un mes. Impecables, la mayoría llegó a la sala de ensayo del Teatro acompañada por las mamás, que debían esperar del otro lado de esa puerta que se abría, para ellas, a una nueva experiencia.



En silencio se cambiaron y comenzaron a precalentar entre ellas, hasta que llegó la hora de pisar el tapete para trabajar con Lidia, tan amable como exigente y firme.

"Ellas tienen una importancia increíble en la obra, están en todo el primer acto, que es cuando las familias llegan a la casa a celebrar la Nochebuena", cuenta Segni sobre la participación de las niñas en este clásico de navidad.



"Bailan en media punta, no es un requerimiento técnicamente muy alto, tienen que jugar pero con una coreografía. Hay una exigencia, sí, es un ballet completo y en un gran teatro como éste y con orquesta, que no siempre se puede, dirigida por el Maestro Siffert que sabe de ballet y de quien fue esta idea", agregó la ex primera bailarina del Colón (compañía que dirigió), quien descuenta que sus niñas -que no ensayan todos los días, "porque la prioridad es la escuela"- estarán a la altura de las circunstancias. "Estos son chicos especiales", sonríe.