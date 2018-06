En lo que fue el penúltimo capítulo de su primera edición en Argentina, Gastón y Hernán se consagraron finalista de Bake Off Argentina. Los dos pasteleros amateurs pelearán por la consagración el domingo que viene.

Elsa, bautizada ´por los seguidores del programa como “la abuela” del reality, fue eliminada anoche y quedó en tercer lugar.

Se despidió con el cariño y el respeto del jurado y sus compañeros. “Por algo llegaste a hacer la tercera mejor pastelera amateur argentina. Sos un gran ejemplo para todo la gente que te mira en este momento", le dijeron.

Y ella agradeció emocionada: "Me voy muy contenta por haberlos conocido a ustedes y a la gente de Buenos Aires que me ha atendido muy bien. Les agradezco por todas las cosas que he aprendido, que son muchas. Me voy feliz".

El jurado, integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar, sólo tuvo palabras de elogios para la señora.

Paula Chaves anunció que el próximo domingo se conocerá al gran ganador que será considerado el mejor pastelero amateur del país y se llevará 500 mil pesos.