Y la creación de Trivu Folktrónica -el dúo que conforman Guillermo "Gokú" Illanes y DJ JaviGon- tuvo su prueba de fuego en la Plaza Próspero Molina, con la gente aplaudiendo de pie. Se trata de la versión electrónica de la obra "Cosquín empieza a cantar" que les encargaron a los sanjuaninos con la que el Ballet Camin (foto) suele hacer la apertura cada luna del Festival Nacional del Folclore. Para esta edición se hicieron dos versiones nuevas, una folclórica realizada por La Callejera y la de Trivu que acompañó un cuadro referido a 40 años de la vuelta de la democracia y hoy será la última oportunidad para verla.



Los impulsores de esta producción musical son Valeria Gómez y Juan Martín Goris, directores del Ballet Oficial del Festival Nacional de Folclore "Ballet Camin", que contagiaron su pasión a los 48 bailarines que llevaron al escenario la coreografía de Gabriela Ponce León y Juan Manuel Visetti, con la participación de la maestra preparadora Mariel Della Vella.



"Tenemos esta visión de la cultura y la tradición como algo móvil, como algo que se modifica con el tiempo" comentó a DIARIO DE CUYO Goris, quien relató que el vínculo con Trivu se estableció hace algunos años por Fabricio Carabajal, que antes integraba el grupo y fue el primer nexo, aunque también conocía a Illanes de cuando estaba en Alquimia Cuyana.



"Fabri me hizo escuchar el material que estaban haciendo los tres y cuando volví le llamé a Valeria y le dije 'Tenemos que hacer un himno electrónico' y quedó la idea dando vueltas, entonces los llamamos para esta edición", explicó Goris, quien detalló que la música encuadraba en la estética que buscaban porque pensaron que "1983 no tenía mucho que ver con el arquetipo del gaucho y la paisana que está en el inconsciente colectivo de los argentino; entonces les pedimos si se podía hacer una intervención musical que tuviera que ver con los ritmos urbanos, con sonidos electrónicos de hoy. Con Trivu vibramos en la misma cuerda" resumió.



"Empezó a cerrar la cuestión estética, escuchamos el trabajo de Trivu en profundidad y nos encantó el sonido, tenía que ver con lo que imaginábamos, aún sin haber trabajado sobre Cosquín empieza a cantar" agregó el también bailarín. Nos comunicamos con los chicos e hicimos reuniones virtuales, fuimos plasmando la idea. Buscábamos sonidos actuales mezclados de una forma respetuosa y sin invadir la versión grabada de Zulema Alcayaga, Waldo Belloso y Las Voces de Rosario", comentó sobre la intervención a esta grabación, que es la segunda que se realizó desde que fue compuesta en 1972 y es la más usada en el Festival.



"Nos parecía una cuestión interesante y un trabajo innovador mezclar los ritmos urbanos con esta obra que también, ya cuando fue presentada, fue una obra con un concepto avanzado para el momento en el que nació" dijo sobre la producción de la que además participaron dos coscoínos, Jano Olmos en rap y Facundo Brossard haciendo beat vox, que grabaron e interpretan en vivo. "Estamos agradecidos a la Comisión de Folclore (que dirige el festival) por haber tenido la libertad de crear y decirles a los chicos de Trivu que produjeran la obra con ritmos electrónicos. En ningún momento nos dijeron "No hagan esto". Además nuestro trabajo no fue un acto político partidario, pero sí fue una decisión política hacer una apertura en Cosquín que hable de los 40 años de la Democracia en este momento que nos toca vivir", remarcó Goris, que también contó cómo vivió la devolución del público. "La respuesta de la gente me hizo llorar porque la Plaza se puso de pie y es el mayor termómetro. Estamos muy contentos y emocionados con esta versión" comentó Goris, quien dijo no recordar que alguna otra vez músicos sanjuaninos hicieran su versión del tradicional himno.



"Que yo recuerde, es la primera vez. Hay versiones de Jorge Rojas, Suna Rocha, un grupo que llamaba La Caja, Nestor Garnica" enumeró el director que además contó que en el vestuario del ballet también se cuidaron detalles que tuvieran que ver con el guion propuesto.



"Elegimos prendas oversize, que es lo usan los jóvenes hoy, hemos utilizado verde naranja y fucsia, colores que tienen un mensaje esperanzador, y en el calzado están simulando usar borcegos, que es resignificar lo que fueron las botas en la década del 70, que ahora la utilizamos para hacer arte", señaló.



La versión electrónica de "Cosquín empieza a cantar" de Trivu subirá a plataformas digitales el mes próximo. "Estamos disfrutando este momento, un hecho histórico de una versión con este amalgame, con muy buena repercusión de parte de la organización, público y colegas músicos" dijo tras el estreno a este diario Gokú Illanes, con cierta emoción porque junto a JaviGon vive el sueño del pibe, ese surgido en el barrio de Villa Krause donde se criaron, donde jugaban a hacer música y hoy los escuchan en Cosquín.