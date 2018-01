En una impactante imagen, supuestamente ensangrentada, Natacha Jaitt se presentó ante la Justicia para denunciar a su ex pareja por maltratos y violencia de género. La situación fue emitida en vivo hace momentos por Crónica TV. La mediática se mostró visiblemente nerviosa y con todo su rostro y su cuerpo aparentemente cubiertos de sangre, ante la puerta de un Juzgado y denunciando amenazas de su ex.

No es la primera vez que Jaitt denuncia golpes por parte de su ex novio. Pero esta vez, la imagen fue mucho más contundente."Es Luis Mario Monte y vive en Mataderos, él es que me golpea", declaró ante las cámaras Jaitt quien agregó que fue su pareja durante varios años aunque de manera interrumpida.

"Me atacó hace unos días", relató. En un estado de nervios y ansiedad, Jaitt siguió contando: "Me golpea porque le descubrí sus antecedentes penales. Estuvo preso por narcotráfico y tenencia de armas. Yo no soy Mónica Farro".

Ante el cronista, y acompañada de su hermano, Natacha siguió denunciando a su ex pareja y reclamando por mayor protección. "El nos manipulaba. Ahora está libre y yo, encerrada. ¿Tengo que vivir con policías para que no me ataque? ¿Qué esperan? ¿Qué yo venga en un féretro?". También contó que él la intoxicó.