"Acabas de hacer algo que muy pocos creadores de Youtube logran: tuviste a unas asombrosas 100.000 personas suscriptas en tu canal (...) Y nos gustaría darte un reconocimiento por todo ese arduo trabajo con este Premio de Plata para Creadores, una pequeña muestra de nuestra estima y respeto", es parte de la comunicación que recibieron de Susan Wojcicki, CEO de YouTube. ¿Quiénes? Los chicos de "Pijama Party" -el combo sanjuanino de cumbia pop- que, dicen, aún no pueden creer haber alcanzado esta cumbre que los convierte en uno de los pocos grupos de la provincia, si es que no el primero, en lograrlo.



"No estaba en nuestros planes, no era algo que tuviéramos en mente. Pero ya cuando vimos que se iba acercando el número, y como habíamos visto otras bandas que publicaban cuando lo recibían, bueno, vimos que era un objetivo que se podía alcanzar. Estamos súper felices, es como un premio a tanto esfuerzo", comentó a DIARIO DE CUYO Macarena López Palacio, la voz femenina de la banda que nació hace cuatro años haciendo covers de temas conocidos en versión cumbia, que en 2015 comenzó con temas propios y que hoy pisa fuerte no sólo en los escenarios, sino también en redes sociales y plataformas, donde se maneja como pez en el agua.



"Cuando superás los 100 mil podés gestionarlo, y nosotros lo hicimos. Está bueno, porque no es fácil llegar. En las cuentas de Youtube, por más que los vistos sean muchos -nosotros tenemos millones- no suele pasar lo mismo con los suscriptores, y está buenísimo. Estábamos esperando con ansias llegar a los 100 mil, nuestro amigos nos mandaban mensajes 'ya faltan 500, faltan 400'... Y apenas llegamos, gestionamos la plaqueta súper contentos todos", agregó Fede Amín (guitarra y voz), quien aclaró que el trámite se inició hace un par de meses. En ese lapso, 12.295 personas más (al día de ayer) se suscribieron al canal oficial de Pijama Party, que completan Juan Pablo Álvarez (percusión y productor), Nahuel Ramírez (güiro y voz), Luis Manuel Puiggrós (bajo) y Diego Roble (teclados).



"Sin dudas el premio es compartido con la gente. Mucho tiene que ver la gente de San Juan, que es la que nos dio el primer impulso y nos manda videos de otros países donde hace escuchar nuestra música, Panamá, México...", agregó Amín. "Es una muestra de apoyo y significa mucho tener el apoyo constante. La gente suele cansarse rápidamente, pero no ha sido nuestro caso. Siempre tenemos seguidores fieles, lo vemos en los shows, en las redes... y es una buena señal el hecho de que el número siga avanzando", valoró.



"Es un orgullo como sanjuaninos haber podido llegar a esto. Significa que algo bueno estamos haciendo", expresó la dama del joven sexteto. "Sentimos que vamos por buen camino, igual no dejamos de ser autocríticos para superarnos a nosotros mismos", acotó Amín; y se explayó: "Estamos orgullosos y, sobre todo, agradecidos. Nos da mucha fuerza para seguir, para crear cosas y mejorar otras".



En el tren de novedades, la troupe pijamera ya grabó como invitada de Los Bonitos (la banda de Buenos Aires) y, antes de una gira que arrancará en mayo, prepara nuevo material, que pronto estará sonando: "Un regaettón pop, que no es el clásico que todo el mundo está acostumbrado a escuchar", promete Fede; y un tema lento. "Vamos a ver qué pasa, si a la gente le gusta", dice Maca. "La idea es ir creciendo y probando cosas nuevas, y probar este nuevo estilo", agregó la cantante, dispuesta, como sus compañeros, a ir por más.



"Si querés, Pijama Party", repiten los sanjuaninos en sus canciones. Y a la vista está que muchos quieren, y también en Youtube.



Ya superada las instancias de Grafito, Ópalo y Bronce, Pijama Party entró en las categorías más importantes. Al premio de Plata (a los 100 mil suscriptores), le siguen luego el de Oro (1 millón de suscriptores) y el de Diamante (10 millones de suscriptores). El sitio de Youtube aclara que los premios "se entregan a entera discreción de Youtube", y que "sólo recompensamos a los usuarios que cumplen con las normas".