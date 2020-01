Los que siguen a Darío Barassi en sus redes sociales fue testigo sus vacaciones en la provincia y al volver a su casa de Capital Federal compartió un resumen de sus 25 días en San Juan. "Me gusta ser sanjuanino, las raíces te definen", escribió junto a una bella postal del Dique de Ullum, lugar al que le dedicó más de un posteo en estos días.

"Estuve 25 días en San Juan y fue una experiencia reveladora . La provincia está divina . Comí lomitos y pachatas como imbécil, si vas algún día no dejes de probarlo . El team de abuelos allá es un gol. Se portaron mil puntos y ntra enana fue feliz . Mis amigos del colegio son eternos . Un día un asado esa era la ecuación", contó en parte de su escrito.

"Me gusta mucho el calor seco y árido adentro del agua . Las harinas en sj saben mejor . Anduve todo el tiempo descalzo. Eso es felicidad . X el punto anterior me destruí los tendones de aquíles hoy tengo kinesio . Esta bueno desconectar un poco una vez al año como mínimo . Las raíces te definen . El vittel tone de mi vieja es único . Estoy bronceado y me siento secccsii . Estoy obeso y me siento obeso . No me afeite todo este tiempo... Ninguna parte del cuerpo Ayyyy grrrr . Me gusta ser sanjuanino", agregó.

Durante su estadía en la provincia, el actor no dejó pasar la oportunidad de mostrar los paisajes de Ullum y Zonda, sus reuniones con amigos (la mayoría con asado incluido), el taller de arte su suegro e interminables tardes de pileta.